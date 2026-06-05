El clamor de un joven ganadero: "La paja ha subido un 38%, cuando desaparezca el campo veréis que baratos éramos los agricultores"

La escalada de costes vuelve a encender las alarmas en el campo español. Mientras agricultores y ganaderos intentan mantener a flote sus explotaciones, el encarecimiento de insumos básicos como los piensos, la paja, el combustible o la electricidad sigue reduciendo unos márgenes cada vez más estrechos. Una situación que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones y amenaza con acelerar el abandono de una actividad esencial.

En esta línea, un joven ganadero ha puesto voz a un malestar que lleva meses cocinándose en el campo: el aumento constante de los costes y la sensación de trabajar cada vez más para ganar cada vez menos. Así lo explica David Tome en un video reciente que ha publicado en su cuenta de TikTok. “¿Cómo quiere que sobreviva el campo con esta subida?”, se pregunta en la grabación, antes de enumerar todos los insumos que se han visto afectados.

La preocupación se extiende especialmente entre los profesionales de la ganadería, que denuncian el constante aumento de los costes necesarios para mantener sus explotaciones. “Del año pasado a este año ha subido aproximadamente un 38% más la paja y estamos en temporada”, lamenta David, reflejando una realidad que, según el sector, se repite en numerosas explotaciones de todo el país.

Preocupación por el futuro

Para muchos profesionales del sector, el problema no se limita a un único producto, sino a un incremento generalizado de los gastos que afrontan en su día a día. “Sube el pienso, sube la paja, sube el gasoil, sube la luz. Aquí sube todo, menos el sueldo de uno”, denuncia el ganadero en su mensaje, poniendo palabras a una sensación compartida por numerosos trabajadores del campo, que aseguran que los ingresos no evolucionan al mismo ritmo que los costes que deben asumir para seguir produciendo.

Más allá de la subida de costes, el mensaje también refleja la preocupación creciente por el futuro de la actividad agraria y ganadera. La falta de relevo generacional, la pérdida de rentabilidad y el cierre progresivo de explotaciones son algunos de los desafíos que arrastra el sector desde hace años. “El día que desaparezca el campo veréis que baratos éramos los agricultores”, denuncia David.

Una reflexión que pone el foco en el papel esencial que desempeña el sector primario en la producción de alimentos y en el mantenimiento de la vida rural. De la misma forma, el mensaje refleja la preocupación de muchos agricultores y ganaderos, que alertan de las dificultades para mantener la actividad ante el aumento constante de los costes y la pérdida de rentabilidad de sus explotaciones.