Christian Lupiañez, el ultra que animó a "reunir con Alá" a todos los magrebíes de Torre Pacheco

"Convocaremos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio, patrullas vecinales, con el fin de dar con ellos y hacer justicia directa para reunirlos con Alá; y si los demás magrebíes el pueblo no colaboran con la identificación de los culpables, ellos se convertirán automáticamente en culpables y pagarán por lo ocurrido".

Este es uno de los muchos mensajes xenófobos que Christian Lupiañez Flores, líder de Deport Them Now España, mandó la semana pasada a través de Telegram. Quería acabar con los inmigrantes y "limpiar España". Sin embargo, este jueves la jueza de guardia de Mataró ha decretado prisión provisional y sin fianza para él tras atribuirle delitos de incitación al odio, pertenencia a asociación ilícita para cometer delito discriminatorio y tenencia ilícita de armas. Según el auto al que ha tenido acceso El HuffPost, su libertad conlleva un peligro de "ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento".

El documento también hace alusión a que el detenido, de 29 años, era fundador y hacía labores de dirección en el movimiento supremacista xenófobo Deport Them Now. Además de su papel en la agrupación, el varón contaba con la habilitación como vigilante de seguridad desde 2021 y como escolta privado desde 2025. Además, llegó a presentarse a las plazas de técnico administrativo laboral para el centro penitenciario catalán Mas d'Enric, en la provincia de Tarragona, pero no resultó apto para el puesto.

Objetivo: "Limpiar España"

Según se detalla en el auto, tras la agresión física sufrida el 10 de julio el corriente por ciudadano español de 69 años de edad en Torre Pacheco, Lupiañez habría difundido a través de Telegram e Instagram mensajes tendentes a "promover actos hostiles y violentos contra ciudadanos de origen marroquí afincados en Torre Pacheco", impulsado por motivos "meramente racistas"

En uno de los que se señalan en el documento, el arrestado hacía un llamamiento "a todas las organizaciones anti-inmigración estatales" y detallaba que "nosotros en Deport Them Now tenemos gran presencia en Barcelona y nos movilizaremos a Murcia el día 15 de julio por la mañana". En la misma línea pedía al resto que hicieran también "el esfuerzo": "Esta situación requiere de la máxima atención, de la máxima lealtad con nuestros mayores y del máximo compromiso por limpiar España", sentenciaba en la aplicación de mensajería acompañando el texto con las fotografías de dos varones de origen magrebí con dianas en sus cabezas.

Tenía una ballesta en su domicilio

Según ha podido confirmar este periódico, en la diligencia de entrada y practicada el día 15 de julio de 2025 en el domicilio del investigado los agentes intervinieron, entre otros instrumentos, una carabina marca Gamo con mira telescópica y funda, una pistola de fogueo Nex Police, una ballesta modelo CR-002BA con tres proyectiles, una defensa eléctrica modelo 1188Type, dos defensas extensibles y una navaja de cartera EliteForce, careciendo el acusado de la preceptiva licencia o autorización administrativa para su tenencia.

Sobre la posesión de este tipo de armas, el Juzgado de Instrucción nº1 de Mataró considera que resulta "habitual en personas vinculadas con grupos extremistas o radicales al objeto de utilizarlas con fines defensivos u ofensivos en enfrentamientos o altercados con otros grupos de ideología extremista".

Se manifestó con Vox en Mataró

El ultra presume orgulloso en sus redes sociales de trabajar contra la "justicia criminal" y de no tener miedo a las consecuencias de sus actos: "Podéis llamarnos racistas, fascistas o neonazis...", afirma sin tapujos, pero siempre con el rostro cubierto.

Las pocas imágenes de su cara que ha podido localizar este medio se corresponden con su presencia en una manifestación a la que acudió hace tan solo dos meses junto a Vox en Mataró para solicitar el cierre de un centro de acogida de menores. En dicha protesta Lupiañez lideró megáfono en mano gritos de índole racista y exhibió abiertamente simbología nazi.