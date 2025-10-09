Un científico sostiene que sabe dónde está el Jardín del Edén tras examinar detalladamente la Biblia y el Corán: lo ubica a 7.000 kilómetros de España

Cuadro El jardín del Edén con la caída del hombre (1615), de Jan Brueghel el Viejo

La Biblia identificaba al Jardín del Edén como un lugar idílico, todo un paraíso creado por Dios para que Adán y Eva desarrollaran sus vidas. Desde tiempos inmemoriales se ha tratado de identificar dónde se encontraba el Jardín del Edén, pero aún no hay una respuesta clara.

La interpretación tradicional de los textos bíblicos por parte de los estudiosos apunta a que el Jardín del Edén se encontraría ubicado en la región de Mesopotamia, en lo que actualmente es Irak.

Sin embargo, Mahmood Jawaid, ingeniero químico afincado en Texas (EEUU) no está de acuerdo y propone una teoría radicalmente distinta: el Jardín del Edén se encontraría a 7.000 kilómetros de España.

El científico sostiene que el Jardín del Edén no se encontraba en Oriente Medio sino en África, concretamente en Bahir Dar, una ciudad situada en el noroeste de Etiopía, cerca del extremo sur del lago Tana, donde nace el río Nilo Azul.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Mail, Jawaid ha basado su investigación en una lectura cuidadosa tanto de la Biblia como del Corán, analizando las descripciones de Adán y Eva, los ríos y el propio jardín.

En el estudio del ingeniero químico, elaborado durante este año 2025 y que no ha sido revisado por pares, se señala que el río Nilo Azul podría corresponder al Gihón bíblico. Además, se indica que los desagües del lago Tana se dividen en múltiples vías fluviales, formando potencialmente los cuatro ríos descritos en el Génesis cuando se hace referencia al Jardín del Edén.

En ese sentido, Mahmood Jawaid también argumenta en el estudio que "dado que, según el Corán, Adán y Eva estaban protegidos del sol y del calor", se podría decir que "el Bahir Dar cumple todos los requisitos: un lugar ideal donde podían disfrutar de una gran variedad de frutas, escuchar el canto de los pájaros y sentir la brisa perfumada que sopla entre la vegetación".