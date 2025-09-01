Científicos hallan una conexión entre la medida de tu dedo pulgar y el cerebro: "Encontramos un vínculo en todas las especies"

Un reciente estudio publicado en la revista Communications Biology ha revelado un curioso e importante hallazgo respecto a la relación entre el cerebro humano y el dedo pulgar de la mano. De acuerdo con lo expuesto por los investigadores, esta conexión podría ser mucho más importante de lo que se creía hasta ahora, y podría desvelar información acerca de algunos aspectos importantes.

La información expuesta por los expertos señala que es muy probable que los dedos pulgares crezcan al mismo tiempo que el cerebro, y que esto haya sido así durante millones de años durante la evolución de los primates.

Argumentan que, mientras que nuestros antecesores tuvieron que desarrollar habilidades manuales superiores para coger y manipular objetos, sus cerebros tuvieron que desarrollarse para procesar y dar uso a estas capacidades de forma eficiente.

"A medida que nuestros ancestros aprendieron a coger y manipular objetos, sus cerebros tuvieron que evolucionar para manejar estas nuevas habilidades", señala el estudio firmado por la autora principal, Joanna Baker. Asimismo, señaló que "estas habilidades se han perfeccionado a lo largo de millones de años".

Para llegar a esta conclusión, ha sido necesario analizar 95 especies de primates, tanto modernos como extintos, entre los que destacan chimpancés, monos, gorilas, babuinos y orangutanes, entre otros. Por último, en el estudio se destaca que han encontrado "el vínculo en todas las especies", lo que "significa que la relación es consistente en todas las especies, incluyendo la mayoría de los primates conocidos".