Cierran el Oktoberfest de Múnich por una alerta de explosivos

La fiestas por excelencia de Múnich, el Oktoberfest, que se celebran en el país germano desde el pasado 20 de septiembre, ha sido clausurado este miércoles por "una alerta de explosivos verificada", de acuerdo con la información aportada por el alcalde de la ciudad, en el sur de Alemania, Dieter Reiter.

Según apuntan medios locales, la sospecha se vincula con un incidente registrado en el norte de la capital bávara y en el que se escucharon explosiones y ruidos parecidos a disparos. Según reportaron hay al menos un muerto y una vivienda familiar en llamas.

--Noticia de ampliación--