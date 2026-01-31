Ucrania pilla al topo de la armada de Rusia que quería descubrir los secretos de los drones navales de los ucranianos

Aunque Rusia y Ucrania, con la presencia de Estados Unidos como intermediario, se han acercado para dialogar y ponerle fin al conflicto armado entre ambas naciones, la actividad militar no cesa, así lo informa el Kyiv Post por medio de uno de sus más recientes artículos.

El Servicio de Seguridad de Ucrania ha anunciado a través de un comunicado oficial que han identificado y detenido a un informante ruso, el cual pretendía filtrar información sensible para facilitar un ataque aéreo por parte de Rusia.

“La contrainteligencia militar del Servicio de Seguridad, con la asistencia del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el Comandante de las Fuerzas Navales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, frustró un ataque aéreo ruso contra unidades ucranianas que operaban drones navales”, ha expuesto parte del comunicado.

Además, el comunicado enfatiza en el rápido actuar de los miembros de seguridad ucranianos para evitar oportunamente dicha ofensiva. Se detalla que al individuo se le incautó un teléfono móvil inteligente, el cual era utilizado para comunicarse con un conocido allegado al régimen ruso.

“Los empleados del SBU trabajaron proactivamente: expusieron al informante con antelación, documentaron sus crímenes y lo detuvieron mientras preparaba las coordenadas para un ataque con misiles rusos”, ha añadido en el mismo documento.

Los drones navales ucranianos: un dolor de cabeza para Rusia

Cabe recordar que las fuerzas armadas de Ucrania han logrado hacer un daño significativo a los barcos rusos gracias a la implementación de los drones navales. Buques de desembarco, patrullas y busques submarinos del Kremlin, se han visto afectados.

A tal punto que las navegaciones rusas se han visto altamente presionadas y forzadas a retirarse del Mar Negro, desplazándose hacia Novorossiysk, ciudad portuaria al sur del país por miedo a los ataques ucranianos.

Una clara evidencia de esta situación es el ataque a uno de los barcos petroleros rusos pertenecientes a la llamada "flota en la sombra" por parte de Ucrania a inicios de enero.