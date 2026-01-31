Esta restauración de un ángel en una conocida iglesia de Roma está dando que hablar casi tanto como la del Ecce Homo

Un ángel con el rostro de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha aparecido tras la restauración de la basílica de San Lorenzo in Lucina, en el centro de Roma. En pocos minutos, las críticas se han multiplicado tanto en redes sociales, como en la prensa italiana. La oposición del Gobierno, ya ha pedido explicaciones.

Tal y como ha podido confirmar el diario italiano La Reppublica, sobre el busto de mármol del rey Humberto II de Saboya en la Basílica de San Lorenzo in Lucina se encuentran los frescos de dos ángeles y uno de ellos apareció en los últimos días con una nueva cara que se asemeja a la de Meloni, muy diferente a la figura alada que existía antes sosteniendo un pergamino, en frente de otro ángel que ofrece la corona al soberano.

La restauración estuvo a cargo de Bruno Valentinetti, un hombre que se define como sacristán y decorador y que es "un voluntario que está en la iglesia todas las mañanas de 8 a 12", cuyo nombre ha quedado grabado en una inscripción en latín: "Instauratum et exornatum, Bruno Valentinetti d. C. MMXXV", indica el diario.

Valentinetti realizó la decoración de esa misma capilla en 2002 y La Repubblica asegura, tras consultar a una restauradora que dice haber colaborado con él, que también es el autor de algunas "decoraciones para la residencia de Silvio Berlusconi en la localidad de Macherio".

Por su parte, y en declaraciones al diario italiano Corriere della Sera, monseñor Daniele Micheletti, rector del panteón de la Basílica asegura que "fui a ver la restauración esta mañana". "Había pedido restaurar la capilla exactamente como estaba [el restaurador]. Ahora no sé cuáles son los rasgos de un rostro si realmente son los de Meloni, allí estaba el ángel, y estaba de esa manera".

Para la oposición es "inaceptable"

El opositor Partido Demócrata tachó de "inaceptable" que el rostro de Meloni apareciera en la restauración, en una nota de su portavoz en la comisión de cultura de la Cámara de los diputados, Irene Manz. "Pedimos que el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, active inmediatamente la superintendencia de Roma en relación con la noticia publicada sobre la restauración de la basílica", aseguró en sus redes sociales.

"La hipótesis de que una intervención de restauración en un bien protegido pueda haber producido una imagen atribuible a un rostro contemporáneo representa una violación potencial y grave del Código de Bienes Culturales y Paisajísticos, que prohíbe las alteraciones arbitrarias, las personalizaciones y las intervenciones que no se basen estrictamente en criterios científicos e histórico-artísticos", añadió Manz.

Manz, además, insiste en que "independientemente de que se trate del rostro de Giorgia Meloni, consideramos indispensable una intervención inmediata de la Superintendencia, con el fin de esclarecer los hechos, verificar la regularidad de las intervenciones realizadas y ordenar la restauración".

San Lorenzo en Lucina es una plaza histórica de Roma, centro de la política romana, ya que está cerca de la Cámara de los diputados y allí se encontraba la histórica oficina de Giulio Andreotti, y también estuvo la sede de Forza Italia.