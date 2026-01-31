El dueño de un buffet estalla tras pillar a sus comensales robando sushi: "Algunos se traen recipientes de plástico, es una falta de respeto

Liang Dong, el dueño de un buffet libre japonés en Países Bajos, ha dicho 'basta ya'. Gracias a las cámaras de videovigilancia pudo confirmar que algunos clientes guardan el sushi en recipientes y se los lleva a su casa. "Eso es simplemente una falta de respeto", crítica en declaraciones al diario holandés Rtl.

Tal y como reza la publicación, el propietario del restaurante, cansado de estas situaciones, hizo un llamamiento en sus redes sociales que se ha viralizado rápidamente. "Si ves que esto está ocurriendo, esperamos que nos lo transmitas para que podamos hacer algo al respecto", escribió Dong en su perfil de Facebook.

No obstante, todo esto viene por una cuestión. En su restaurante los comensales pueden servirse toda la comida que quieran, con una condición: tienes que comértelo todo. "Pero claro, no tienes que preocuparte por una multa si no terminas algunas piezas", reconoce el empresario. "Puedes simplemente informarnos. No somos malos", dice.

Pero cada vez menos clientes se acogen a esta última opción. "En los últimos meses, cada vez más gente trae sus propios recipientes de plástico o paños y pone sushi para llevárselo a casa". "Porque no pueden terminarlo, o porque quieren volver a comer sushi al día siguiente", explica.

"De repente, todo desaparece"

"Algunos piden mucho de golpe, toda la mesa está llena de sushi. Y de repente todo desaparece. Luego volvemos a mirar las imágenes de las cámaras y vemos que la gente simplemente lo guarda en sus bolsas", cuenta el afectado.

Pero hace unos días, se hartó. Observó como unos clientes metían la comida en sus propios recipientes y decidió acercarse. "Dije: 'Creo que es muy grosero lo que has hecho. Si no pides perdón, no vuelvas por aquí". "Luego nos pidieron disculpas, pero me pareció una falta de respeto total", opina.

"Si la gente empieza a pedir más para llevárselo a casa, significa que otros tendrán que esperar más tiempo por su comida. Eso es simplemente grosero". Asimismo, insiste, de nuevo: "Somos muy razonables, si la razón es que no puedes terminarlo, lo entendemos de verdad".

Por su parte, la Asociación de Empresarios de Hostelería Chino-Asiático de ese país ha lamentado la noticia. "Nos gustaría que se acabasen estos comportamientos. Esperemos que esto no dé ideas a la gente", ha asegurado al medio de comunicación.