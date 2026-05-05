Cómo pedir las becas de bachillerato de la Comunidad de Madrid que reparten hasta 3.750 euros por alumno

Ya está abierto el plazo para solicitar las becas de bachillerato en Madrid

La Comunidad de Madrid ha puesto en marchas sus becas para bachillerato de cara al curso 2026/2027. La inversión pública es de 43,5 millones de euros y se espera que beneficien hasta a 17.000 alumnos.

Estas ayudas al estudio están destinadas a los alumnos que vayan a cursar bachillerato en centros concertados o privados, ya que en los institutos públicos se trata de una enseñanza gratuita.

Si quieres pedir una de estas becas debes saber que hay diferentes requisitos, tanto económicos (sólo familias con determinados niveles de ingresos pueden acceder a ellas) como académicos, ya que la nota se tiene en cuenta en los baremos.

Cada alumno puede recibir un máximo de 3.750 euros, aunque a esta cantidad sólo se puede llegar cumpliendo las exigencias de renta estipuladas por la Comunidad de Madrid.

Requisitos para pedir las becas de bachillerato de Madrid

El principal requisito para optar a una de estas becas es no haber repetido curso y estar matriculado o con reserva de plaza para esta etapa educativa, siempre y cuando sea en un centro privado o concertado.

También hay exigencias de renta, que se dividen de la siguiente manera:

Rentas de hasta 10.000 euros: la ayuda anual es de 3.750 euros.

la ayuda anual es de 3.750 euros. Rentas de entre 10.000 y 35.913: la ayuda anual es de 2.000 euros.

Si reúnes estas exigencias puedes solicitar las becas de bachillerato. El nivel de renta se cuenta por cada miembro de la unidad familiar. El total de la ayuda no puede superar el coste del curso.

Cómo solicitar las becas de bachiller en la Comunidad de Madrid

Una vez has comprobado que tienes derecho a estas ayudas, llega el momento de saber cómo solicitarlas.

El plazo está abierto desde el 5 de mayo y se extiende hasta el 26 de mayo, apunta bien esta fecha si quieres pedir la beca, ya que una vez expirado no podrás hacerlo.

La solicitud se tramita a través de la web de la Comunidad de Madrid o en la Cuenta Digital. Es aquí donde tienes que adjuntar toda la documentación exigida, tanto el nivel de ingresos de la unidad familiar como lo relacionado con el ámbito académico, es decir, la matrícula o la reserva de la plaza.

Por último, la Comunidad de Madrid aclara que los alumnos que ya se benefician de la beca este año tienen la posibilidad de prorrogarla, aunque para ello se deben mantener las condiciones (tanto económicas como académicas) que permitieron su concesión.