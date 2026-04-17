Competencia abre una batería de expedientes sancionadores por el gran apagón

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha incoado una batería de expedientes sancionadores por el gran apagón de 2025, el 'cero energético' que dejó a España y a Portugal a oscuras el 28 de abril del pasado año. A pesar de que el organismo regulador ha determinado que el origen del apagón fue de carácter multifactorial y a causa de una serie de sucesos que impactaron desequilibrando el sistema eléctrico.

Según ha comunicado Competencia, se han detectado "indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que deben ser investigados formalmente, aunque no constituyan por sí solos la causa del incidente".

Además, esos indicios de infracciones se corresponderían con indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas.

Las investigaciones coinciden en una sobretensión provocada por una cadena de fallos

Cabe recordar que ese carácter multifactorial como causa del gran apagón es una cuestión en la que coinciden las principales investigaciones realizadas. La última de ellas, la realizada a escala europea y que recoge las conclusiones del informe final de la organización europea que agrupa a los gestores de redes eléctricas, ENTSO-e, arrojó que hubo una sobretensión responsable del apagón, pero motivada por distintas causas.

Entre ese abanico de razones se identificó una maraña de fallos y brechas que engloban desde a las propias compañías eléctricas y las centrales de generación, pero también a las energías renovables y al propio organismo regulador. Se trata de un informe que no responsabilizó a ningún actor en concreto y que sirvió para que se conformase una serie de 22 recomendaciones para evitar casos similares en el futuro.