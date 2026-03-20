Fin de la investigación europea del apagón: fue una sobretensión causada por una maraña de fallos
Los expertos de la organización de gestores de redes eléctricas ENTSO-e retratan en su informe final un cóctel fatal de brechas en eléctricas, centrales de generación, pero también de las energías renovables y en el propio organismo regulador, Red Eléctrica. Y dejan 22 recomendaciones para evitarlo.
Otra investigación sobre la causa del apagón que se salda sin poder señalar a una causa clara y detallada de por qué España se fue fundió a negro el 28 de abril de 2025. Este viernes han trascendido las conclusiones del informe final de la organización europea que agrupa a los gestores de redes eléctricas, ENTSO-e, con un desenlace similar al de otras investigaciones realizadas sobre el cero energético de la pasada primavera.
Sí se ha determinado que hubo una sobretensión que fue la responsable del apagón, pero motiva por distintas causas que constituyen una maraña de fallos y brechas que engloban desde a las propias compañías eléctricas y las centrales de generación, pero también a las energías renovables y al propio organismo regulador, Red Eléctrica.
Así lo concluye el informe elaborado por medio centenar de expertos europeos, según han adelantado El País y la Cadena SER, un documento que se centra en realizar una serie de 22 recomendaciones para prevenir que otro apagón pueda producirse en el futuro en España mediante la mejora de la gestión ante este tipo de situaciones y escenarios.
¿Sobretensión?: la "clave del incidente fue la ineficacia del control de tensión en el sistema eléctrico español"
En dicho informe europeo, los expertos resuelven que "el fenómeno clave del incidente fue la ineficacia del control de tensión en el sistema eléctrico español", apuntando de nuevo a a esa amalgama de brechas o fallos, pero señalando qué fue lo que ocurrió en cada ámbito que contribuyó al cero energético.
- Red Eléctrica: los expertos apuntan a una pérdida de tiempo en lo relativo a la toma de decisiones, porque la conexión y desconexión de componentes críticos para el control de la tensión se realizaba de forma manual. Según recoge El País, también influyó en que no se identificase el riesgo del apagón el hecho de que no se supervisó en tiempo real la diferencia entre la potencia reactiva de la generación de las centrales y la cantidad que el operador esperaba recibir.
- Las grandes compañías eléctricas: la aportación de potencia reactiva de algunos generadores convencionales de las grandes firmas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) fue insuficiente y se cumplieron menos del 75% de las solicitudes del operador del sistema —Red Eléctrica— en los momentos más críticos.
- Energías renovables: incidió su funcionamiento con un factor de potencia fijo, lo que les impedía reaccionar a los cambios de tensión realizados para tratar de estabilizar la red, además de la desconexión automática de muchas de ellas que se produjo sin llegar a los límites máximos de tensión. Es necesario destacar que desde ENTSO-e , a pesar de haberlos solicitado, no recibieron los datos relativos a la tensión de disparo de aquellas plantas renovables que saltaron sin alcanzar dichos límites.
- Reguladores nacionales: en el informe también se menciona como responsables a los reguladores españoles, es decir, al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).
- El rango de tensión en España: por último, el informe del grupo de expertos señala otro ingrediente fundamental en el cóctel fatal del apagón de 2025. Se trata de una característica propia de la red en nuestro país, su rango de tensión de la red de 400 kV (kilovatios). España tiene una normativa que le abre la puerta a tener un rango de tensión más amplio que sus vecinos europeos y, en este caso, fue un factor que explica que no hubiese margen entre el límite operativo habitual de la red y la tensión generada por el efecto dominó derivado de la desconexión automática que se produjo en base al protocolo de seguridad de los generadores.