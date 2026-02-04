Compra una cámara por 12 euros en una tienda de segunda mano y descubre un 'tesoro' oculto durante 70 años

No hay mejor recuerdo de algo que una fotografía capturando ese instante. Desde que Louis Daguerre creó el Daguerrotipo en 1839, la fotografía ha evolucionado enormemente a lo largo del último siglo y medio, pasando por la fotografía en color y llegando a la era digital, donde un teléfono móvil es capaz de hacer una fotografía en altísima calidad.

Sin embargo, muchas personas se aferran a la tradición y apuestan por usar las cámaras de fotos tradicionales. De hecho, en mercadillos y tiendas de antigüedades, son productos muy demandados, incluso entre la gente joven.

Pero, ¿qué harías tú si compraras una de esas cámaras con un secreto dentro? La siguiente historia la ha publicado el medio inglés Express. Una cámara de hace 90 años comprada por diez libras (unos 12 euros) en una tienda benéfica ha destapado un misterio, después de que su película sin revelar estuviera llena de secretos suizos de la posguerra.

Un fotógrafo aficionado, de 72 años, vio la cámara Zeiss Baby Ikonta en un estante de la tienda benéfica de segunda mano para personas sin hogar en la ciudad inglesa de Salisbury. Ya en casa, se quedó atónito al encontrar en el interior una película Verichrome Pan 127 (VP) de 1956, por lo que se apresuró a comprobar si podía revelarse. Así fue, y lo que descubrió fue un auténtico tesoro de imágenes históricas que muestra a una familia desconocida y a esquiadores con dorsales patrocinados por el fabricante de leche para bebés Cow&Gate, en los alrededores del hotel Badrutt's Palace, en St Moritz, Suiza.

Ahora el comprador de la cámara y la persona de la tienda que el ayudó a revelar el carrete están pidiendo ayuda a los medios ingleses para identificar a las personas que aparecen en las fascinantes fotografías en blanco y negro.

"La película ha estado dentro de esa cámara esperando a que alguien la desenterrara durante quizás 60 o 70 años. Es increíble que estuviera ahí, en el estante de una tienda benéfica", señala su descubridor.

La Zeiss Ikon Baby Ikonta era una cámara plegable compacta de nivel básico lanzada alrededor de 1930-1931, que utilizaba película de 127 y que ofrecía una forma sencilla y asequible de capturar fotografías.

Una de las imágenes reveladas en blanco y negro muestran a una mujer frente a un impresionante edificio cubierto de nieve que han identificado como el Badrutt's Palace Hotel, en St Moritz. Este establecimiento sigue a día de hoy abierto y cuenta con habitaciones de lujo que pueden llegar a costar 17.000 libras (casi 20.000 euros) la noche.

Otras imágenes muestran lo que parece ser la misma familia disfrutando del esquí en las montañas, todos usando los dorsales 'Cow&Gate' con números individuales para cada competidor. Puedes ver algunas de las sorprendentes fotos reveladas, aquí.

Seguro que ahora que conoces esta historia, tal vez te "pique" la curiosidad de saber si alguna de esas cámaras de fotos antiguas que ves en tiendas de segunda mano pueden contener dentro un secreto maravilloso.