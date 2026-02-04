Investigadores se ponen de acuerdo al señalar la mejor hora para hacer una entrevista de trabajo o un examen

Los exámenes académicos y las entrevistas de trabajo suelen vivirse como momentos decisivos, cargados de nervios, presión y grandes expectativas. Durante años se ha insistido en que la clave del éxito está en la preparación, el esfuerzo y la experiencia previa. Sin embargo, un nuevo estudio científico añade un factor inesperado a la ecuación.

Se trata de la hora del día en la que se realiza la prueba o la entrevista puede influir de forma significativa en el resultado. Investigadores de la Universidad de Messina (Italia) han analizado más de 104.000 exámenes orales y han llegado a la conclusión de que el mediodía es el momento en el que se registran las mayores tasas de éxito.

Además, este es un hallazgo que no solo afecta al ámbito académico ya que también sino extenderse también al mundo laboral en las entrevistas de trabajo, especialmente en el contexto de las entrevistas de trabajo, donde estos patrones de comportamiento adquieren una relevancia aún mayor.

Exámenes bajo la lupa

El estudio, publicado en la revista científica Frontiers in Psychology, analizó 104.552 evaluaciones orales realizadas entre octubre de 2018 y febrero de 2020. Estas pruebas, muy habituales en las universidades italianas, funcionan de forma similar a una entrevista: el profesor formula preguntas de manera directa y el estudiante recibe la calificación al instante.

Para evitar sesgos, los investigadores tuvieron en cuenta variables como la dificultad del examen, el número de créditos de cada asignatura y el examinador. Así, lograron aislar el factor concreto de la hora de inicio del examen.

Los resultados mostraron un patrón muy claro en forma de campana. Las tasas de aprobado eran más bajas a primera hora de la mañana, es decir, antes de las 9:00 y al final de la tarde después de las 15:00. Mientras, los alumnos alcanzaban su punto máximo alrededor del mediodía.

Ritmos biológicos y cansancio mental

Los investigadores manejan varias hipótesis sobre la razón por la que pasa esto. La principal apunta a los ritmos circadianos, los ciclos biológicos que regulan funciones como el sueño, la atención y el estado de alerta a lo largo del día. Según esta teoría, tanto estudiantes como quienes los examinan alcanzan su mejor equilibrio cognitivo a media jornada.

Otra posible explicación tiene que ver con los hábitos de sueño. Muchos estudiantes tienden a ser más nocturnos, por lo que rendir a primera hora de la mañana puede resultar especialmente difícil. En cambio, los profesores suelen ser más madrugadores, lo que genera un desajuste entre ambos que podría influir negativamente en las calificaciones tempranas.

Pese a la contundencia de los datos, es importante subrayar que la hora del día no sustituye al esfuerzo ni a la preparación. Estudiar, entrenar habilidades y acudir bien preparado sigue siendo el factor más determinante. Eso sí, siempre que sea posible elegir, programar un examen o una entrevista alrededor del mediodía podría aumentar las probabilidades de éxito.