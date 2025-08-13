Compra una pizza congelada y al dar un mordisco descubre algo que activa sus alarmas: “Podría ser muy peligroso”

David, un cliente de la cadena de supermercados Asda en Reino Unido, asegura haber encontrado un misterioso material azul en una pizza congelada comprada en uno de estos supers. El incidente se produjo mientras disfrutaba de una porción cuando, de repente, notó que algo no estaba bien.

“Al principio, parecía chicle”, relató. “Luego vi una sustancia azul saliendo de la masa”. Lo que parecía goma resultó ser, según él, una especie de redecilla, posiblemente procedente de la cabeza de alguien que manipuló la masa. “Me dio asco. Podría ser muy peligroso, sobre todo para los niños”, añadió.

David compartió la fotografía del hallazgo en Reddit (a través del medio italiano FAS especializado en actualidad agrícola), donde la publicación superó los 11.000 “me gusta” y generó un aluvión de reacciones. “Esto es realmente repugnante”, comentó un usuario, mientras otro sentenció: “Probablemente no volvería a comer allí”.

La respuesta inicial de Asda no ayudó a calmar los ánimos. El consumidor explicó que recibió un mensaje genérico que mencionaba algo sobre un fallo en la producción de yogur, algo que interpretó como un mensaje “copia y pega” que no prestaba atención real a su caso. Después, la cadena de supermercados pidió disculpas, ofreció un reembolso y un cupón de 5 libras (casi 6 euros), y solicitó que devolviera el producto para investigarlo.

“Ofrecemos disculpas al cliente por el servicio recibido, que no cumplió con nuestros estándares”, indicó un portavoz de Asda. “Aunque no hemos recibido ninguna otra queja similar, pedimos que devuelva el producto para analizarlo con nuestro proveedor y entender qué ocurrió”.

David, por su parte, espera que la experiencia sirva para que la compañía y el sector alimentario tomen más en serio las reclamaciones y eviten incidentes de este tipo. “Espero que Asda se tome en serio las quejas de los clientes y que se eviten errores similares en el futuro”, concluyó.