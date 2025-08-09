Deja una reseña quejándose de que no le atendieron en un restaurante y la respuesta del dueño es para levantarse y aplaudir

Las reseñas que los clientes dejan a los restaurantes suelen ser de utilidad en la mayoría de ocasiones para saber si en ese local se come bien o mal. Otras veces, sin embargo, los clientes muestran quejas con lo que les ha ocurrido en el establecimiento.

La popular cuenta @soycamarero, especializada en la hostelería y en las condiciones de trabajo abusivas, ha mostrado una de estas reseñas y la respuesta "impecable" del establecimiento.

"Hoy 8 de agosto, hemos ido a comer a las 15:45 y nos han dicho que a las 15:30 cierran la cocina. Luego se quejarán", ha escrito el cliente, quien ha puntado el restaurante con una sola estrella.

Ante esto, el establecimiento ha dejado la siguiente respuesta: "Hola Begoña, creemos que no es justo que nos valores de forma negativa por cumplir con nuestro horario. Para nosotros tiene una gran importancia respestar estos horarios para el bienestar de nuestro equipo. Nuestro horario está establecido para garantizar que nuestros traabjadores puedan cumplir con su jornada laboral de manera justa y equilibrada, ya que valoramos muchos su dedicación y esfuerzo".

"A todo el mundo le gusta cumplir con su horario de trabajo. Respetar estos horarios es parte de nuestro compromiso tanto con ellos como con la calidad de nuestro servicio y nos entristece recibir una valoración tan baja sin haber tenido la oportunidad de servirte", ha continuado en la respuesta.

Finalmente, ha concluido en el mismo tono cordial: "Te invitamos a que nos visites de nuevo en otra ocasión dentro de nuestros horarios de servicio. Estaremos encantados de recibirte y asegurarnos de que tengas una gran experiencia con nosotros. Un saludo. Equipo Aka'ula".