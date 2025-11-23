Condenan a una mujer a 18 meses de cárcel tras sacar dinero de la tarjeta de un amigo mientras "estaba dormido o despistándolo"

Condenan a una mujer a 18 meses de cárcel en Vigo tras haber sacado sin consentimiento dinero de la tarjeta de un amigo mientras "estaba dormido o despistándolo".

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a la acusada a un año y medio de prisión, tras estafar 2.100 euros a un amigo mientras retiraba el efectivo de su cuenta bancaria.

El tribunal la considera autora de un delito continuado de estafa agravada, por el que también le impone el pago de una multa de 1.050 euros y de una indemnización de 2.100 euros a los herederos del perjudicado, quien falleció.

La Sala ha dictado sentencia y ha asegurado que la acusada se aprovechó de la relación de amistad que mantenía con la víctima para tratar de obtener dinero sin consentimiento, con sólo cogerle la tarjeta.

Utilizó la tarjeta bancaria y el PIN para sacar efectivo sin su autorización en varias ocasiones, entre abril y mayo de 2024. La acusada, según la sentencia, conocía la clave porque alguna vez el perjudicado, que tenía problemas de movilidad, le pidió que pagara con la tarjeta o retirara dinero.

El mismo tribunal considera probado que la mujer se quedó con la tarjeta "sin conocimiento ni consentimiento del afectado, bien cuando estaba dormido o despistándolo".

En una nota pública, los magistrados aprecian la agravante de abuso de relaciones personales, pues destacan que existía una relación previa que facilitó la comisión del delito y lo aprovechó para cumplir con sus intereses particulares.

La sentencia todavía no es firme y la mujer todavía puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (SXG), intentando en esa instancia que la pena de prisión de 18 meses sea menor o que de anulada por la Justicia.