Una kazaja afincada en España explica su métrica para medir las ciudades españolas: "Si no lo tiene, es un pueblacho"

"La verdad es que España nunca me ha producido grandes choques culturales", asegura una kazaja en su perfil de Youtube Spain Sprinkles, donde difunde su vida en el país. De hecho, "siempre me ha parecido un país bastante fácil de entender e integrarse". Pero, "siempre hay un pero", ríe, "son estos pequeños detalles que hacéis que a veces me hacen parar y preguntarme, ¿qué?", asegura la joven. "¿Pero por qué lo hacéis así? ¿Por qué funciona así?".

Ella se refiere a algunos detalles como "en España, existe una forma muy concreta de entender si una ciudad es lo suficientemente grande". "No es por la población que tiene, ni por su historia, ni por su tamaño", explica la creadora de contenido que posee en su perfil de la red social 13.000 suscriptores. "Es por si tiene El Corte Inglés, o no".

"Es que, cómo se nota que vivimos en un pueblacho,", bromea, haciendo como si viviera en una ciudad sin los grandes almacenes españoles. El vídeo ha alcanzado más de 21.000 visualizaciones.

Colas para comprar la lotería

Otro de los detalles que le parecen "muy español" son las colas para comprar lotería nacional. "Son de otro universo", bromea. "Y no solo hablo de la Lotería de Navidad, sino de las loterías de todas las semanas, Euromillones, la Primitiva... siempre hay colas para comprarlas".

"Las loterías también se venden y se compran en otras partes del mundo, pero es solo en España donde he visto colas enormes, de normal, un miércoles concreto, para probar suerte", relata. Pero "lo que más le desconcierta" es que van personas que "están perfectamente bien" y no necesitan el dinero. "Conozco personas que echan suerte todas las semanas o incluso dos veces".

"A ver..."

La mujer kazaja se ha fijado en algo que también le llama mucho la atención. "Los españoles no podéis empezar una frase sin decir 'a ver". "Da igual si vas a opinar, discutir, explicar algo técnico o contar un chiste, siempre empiezan las conversaciones con un a ver... cuando en realidad no hay nada que ver. Otros detalles en los que la protagonista se ha fijado:

"Agua salada, vale, existe, pero ¿el agua dulce?".

En España, dice, se normalizan palabras malsonantes como "Joder".

Siempre hay perros en las calles.

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación de la joven. "Dicen de los españoles que de cada tres palabras que decimos, dos son palabrotas", bromea un internauta. "Lo del agua dulce no es solo cosa de España, viene del latín aqua dulcis, y en Francia también se usa", explica otro. "Tienes mucha razón con la lotería. Entiendo que todo el mundo tiene claro que es muy improbable que te toque y aun así la seguimos comprando", asegura otro.