Sonja, experta de Psicología summa cum laude en Harvard: "Muchos creemos que escuchamos bien, pero en realidad solo estamos esperando nuestro turno para hablar"

Sonja Lyubomirsky es una psicóloga que lleva décadas investigando la ciencia de la felicidad. Según ella misma cuenta al diario estadounidense The New York Times, el concepto en sí es "ridículo y reduccionista". Pero, ¿cuál es la llave? En declaraciones al medio de comunicación, asegura que "las conexiones sociales, el pensamiento positivo, y una sensación de control de tu vida". "Pero si realmente tuviese que elegir una cosa: sentirse amada".

Junto al profesor de psicología de la Universidad de Rochester, Harry Reis, acaba de publicar el libro Cómo sentirse amado. En él, y tal y como informa el medio de comunicación, argumentan que lo que realmente nos hace felices es el amor que sentimos por nosotros mismos. "Las personas que quieren sentirse más queridas tienden a adoptar uno de dos enfoques que no son necesariamente efectivos", aseguran. Estos son:

Intentan arreglarse a sí mismos (ojalá yo fuera mejor, más amable, más atractivo, etc.).

Intentan arreglar a la otra persona (¡si mi pareja por fin entendiera mi lenguaje del amor!).

Escucha activa para recibir más amor

En su publicación, los expertos inciden en que "convertirse en un mejor oyente" es una de las formas "más poderosas" de sentirse más querido por los demás. "Muchos de nosotros pensamos que somos bastante buenos oyentes, pero, en realidad, estamos esperando principalmente nuestro turno para hablar".

El secreto: "Escuchar para aprender". "Todos conocemos esa sensación cuando alguien siente tanta curiosidad por ti, como si no pudiera esperar a que compartas tu historia", rezan Lyubomirsky y Reis. "Cuando alguien se siente profundamente visto, valorado y comprendido por ti, se vuelve más dispuesto, motivado e incluso dispuesto a hacer lo mismo por ti", agregan.

Para ser mejor oyente se requiere tiempo y experiencia, y ellos proponen poner en práctica tres palabras que "rara vez fallan": "Cuéntame más". Además, recomiendan escoger a una persona "de la que quieras sentir más amor y empezar por ahí". "Podría ser alguien con quien ya tienes una cercanía, como una pareja o un padre o un compañero que te gustaría conocer mejor".

Aunque avisa: "El otro lado también es importante". "Compartir lo que es importante para ti, compartir lo que te preocupa, para que realmente pueda convertirse en una calle de doble sentido", explica.

Saber cuándo tirar la toalla

Según los autores, hay situaciones en las que, a pesar de los esfuerzos, la reciprocidad se hace imposible y la otra persona no te da nada a cambio. Si es ese caso, "son señales de que no es la relación adecuada": "A veces elegimos a la persona equivocada que nos hace sentir más queridos", explica la experta.