Condenan a prisión a una pareja tras descubrir en qué gastó realmente los 200.000 euros para tratar a su hijo

A prisión, una pareja que usaba la enfermedad de su hijo para recibir cuantiosas cantidades de dinero y usarlo en ocio y divertimento. Tal y como informa el diario italiano La Stampa, un Tribunal de Vercelli, al norte de ese país, ha comenzado un juicio contra la Fundación Valsesia Onlus, una organización para ayudar a niños enfermos.

Tal y como reza la publicación, esta familia falsificó facturas para recibir dinero que suponía se usaría para tratar a su niña pequeña. No obstante, se gastaron el dinero en ocio: pagar viajes, suscripciones para canales de televisión probados, videojuegos e incluso pagos en América Latina. Las donaciones destinadas a apoyar la enfermedad de su hija, utilizadas en caprichos. Ambos están siendo juzgados.

Asimismo, una voluntaria de la organización en cuestión, Anna Maura Zanfa, también ha sido acusada de quedarse con el dinero resultante de las donaciones. Según lo publicado, eligió ser juzgada con el procedimiento abreviado y fue, finalmente, condenada a un año de prisión con una sentencia suspendida, sujeta al pago provisional de 45.000 al organismo sin ánimo de lucro.

Tal y como ha reconstruido la policía financiera de Italia, estas personas robaron fondos de casi 200.000 euros entre 2019 y 2022. De hecho, para rastrear el uso real de las donaciones, realizaron controles en varios hospitales pediátricos de toda Italia. Asimismo, descubrieron facturas y recibos creados ad hoc, falsificados para que parecieran emitidos por el hospital San Raffaele de Milán y el Mayer de Florencia.

Tal y como se mencionó anteriormente, una suma de 128.000 euros, que la Fundación había invertido en un fondo abierto para la costosa atención médica de la niña, se había utilizado para fines completamente diferentes, como la compra de productos numismáticos, la filatelia y la realización de pagos a familiares en América Latina. La investigación se inició después de que el organismo sin ánimo de lucro presentara una denuncia.