Confirmado por arqueólogos: una moneda de 400 años revela el lugar exacto donde Felipe II fundó en 1584 la colonia perdida del Estrecho de Magallanes

Durante siglos, la historia ha estado llena de lugares que sabíamos que existieron… pero no exactamente dónde. Ciudades desaparecidas, asentamientos fallidos, proyectos que quedaron atrapados entre documentos antiguos y mapas imprecisos. La arqueología, muchas veces, avanza precisamente ahí: en ese espacio entre lo que se cuenta y lo que realmente se puede demostrar.

Porque no siempre hacen falta grandes estructuras o tesoros para resolver un misterio histórico. A veces basta un pequeño objeto. Una pista mínima que, en el lugar adecuado, encaja con relatos de hace cientos de años y cambia lo que creíamos saber.

Eso es exactamente lo que ha ocurrido en el extremo sur de América. Una sola moneda, enterrada hace más de cuatro siglos, ha permitido a los investigadores localizar con precisión el punto donde comenzó una de las colonias más trágicas del Imperio español.

Una moneda que encaja con la historia

El hallazgo, recogido por New York Post, ha permitido a un equipo de arqueólogos identificar el lugar exacto donde se fundó en 1584 la colonia de Ciudad del Rey Don Felipe, en el Estrecho de Magallanes.

La clave ha sido una moneda de plata, concretamente un “real de a ocho”, encontrada en el punto exacto donde, según las crónicas de la época, se colocó durante la ceremonia fundacional.

Este detalle no es menor. En el siglo XVI era habitual enterrar monedas bajo edificios importantes como símbolo de fundación. Y el hecho de que aparezca justo donde describían los textos históricos no solo confirma la ubicación, sino también la fiabilidad de esas fuentes.

“Coincide con las descripciones documentales y tiene un profundo valor simbólico”, explican los investigadores, subrayando que no se trata de un hallazgo casual, sino de una pieza colocada deliberadamente hace más de 400 años.

El rastro de una colonia condenada

La colonia, impulsada por Felipe II, formaba parte de un ambicioso plan para controlar el estratégico paso entre el Atlántico y el Pacífico. El Estrecho de Magallanes era clave para el comercio y la defensa frente a potencias rivales como Inglaterra.

Pero el proyecto fracasó rápidamente. Apenas tres años después de su fundación, el asentamiento estaba abandonado y la mayoría de sus aproximadamente 350 colonos habían muerto.

Las causas fueron múltiples: hambre, enfermedades, frío extremo y aislamiento. Cuando exploradores ingleses llegaron al lugar, lo encontraron en ruinas y lo rebautizaron como “Puerto del Hambre”, un nombre que resume bien su destino.

Hoy, esa historia vuelve a tomar forma gracias a la arqueología. La moneda no solo señala un punto en el mapa, sino que devuelve precisión a un episodio que durante siglos había permanecido difuso.

Tecnología moderna para resolver enigmas antiguos

El descubrimiento no ha sido fruto del azar. Los investigadores combinaron detectores de metales, geolocalización avanzada y documentos históricos del siglo XVI para acotar la zona de búsqueda.

“Detectamos una señal muy fuerte, pero no sabíamos qué era”, explican. Fue esa pista la que llevó a excavar justo en el lugar donde apareció la moneda, confirmando así el punto exacto de la fundación.

Este tipo de trabajo refleja una tendencia cada vez más habitual en la arqueología: cruzar tecnología moderna con fuentes históricas para reinterpretar lugares conocidos desde hace décadas.

De hecho, el sitio ya había sido identificado en el siglo XX, pero nunca se había podido ubicar con tanta precisión.

Una pieza pequeña para una historia enorme

Más allá del hallazgo en sí, la moneda tiene un valor simbólico evidente. Representa el momento exacto en el que el Imperio español intentó consolidar su presencia en uno de los lugares más inhóspitos del planeta.

También recuerda la fragilidad de esos proyectos coloniales. Como señalan los investigadores, este tipo de asentamientos estaban marcados por “aislamiento, recursos limitados y apoyo incierto desde la metrópoli”.

En ese sentido, la historia de Ciudad del Rey Don Felipe se parece a otros fracasos coloniales de la época, como la famosa colonia inglesa de Roanoke: ambiciosos en el papel, imposibles en la práctica.

Y todo eso, más de cuatro siglos después, vuelve a salir a la superficie gracias a una moneda. Pequeña, casi insignificante… pero capaz de señalar el lugar exacto donde empezó y terminó una historia prácticamente olvidada.