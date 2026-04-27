Un niño de 13 años encuentra en un campo de Berlín una moneda de la antigua Troya de hace 2.300 años: los arqueólogos no saben cómo llegó hasta allí

Un paseo cualquiera, un objeto diminuto y un misterio que atraviesa milenios. El hallazgo de una moneda procedente de la antigua Troya en pleno corazón de Berlín ha dejado perplejos a los expertos y abre nuevas preguntas sobre las rutas comerciales y los intercambios culturales en la Antigüedad.

Lo que empezó como un descubrimiento casual de un adolescente se ha convertido en una rareza arqueológica sin precedentes en la capital alemana. La pieza, acuñada hace más de dos milenios a orillas del Egeo, aparece ahora en un antiguo campo funerario del norte de Europa, desafiando toda lógica histórica conocida.

Entre hipótesis, análisis y asombro, los investigadores tratan de reconstruir el viaje imposible de este pequeño objeto, mientras el público se prepara para contemplar de cerca una de esas historias en las que el pasado irrumpe, de forma inesperada, en el presente.

Un descubrimiento inesperado

De repente, lo que parecía un día normal terminó convirtiéndose en un pequeño acontecimiento histórico. Y todo gracias a un joven estudiante de 13 años, quien encontró una moneda de bronce de más de 2.000 años de antigüedad mientras caminaba por una zona agrícola del distrito berlinés de Spandau.

La pieza, que en un primer momento podría haber pasado desapercibida como un simple objeto metálico, ha resultado ser un hallazgo excepcional: una moneda helenística procedente de Ilión, la antigua ciudad de Troya.

Por su parte, la Oficina Estatal para la Conservación de Monumentos ya ha confirmado la relevancia del descubrimiento: se trata del primer objeto de la antigüedad griega encontrado dentro de los límites actuales de Berlín. Un hecho que, por sí solo, ya desconcierta a la comunidad científica.

Una pequeña moneda con un gran valor histórico

La moneda, de apenas doce milímetros de diámetro y un peso cercano a los siete gramos, data de entre los años 281 y 261 a. C. En su anverso aparece la cabeza de la diosa Atenea con un casco corintio, mientras que el reverso muestra una representación más completa de la deidad, acompañada de una lanza y un huso.

Pese a su pequeño tamaño, la pieza encierra un enorme valor histórico y simbólico. No se trata de un objeto cualquiera: es un testimonio directo del mundo helenístico, acuñado en una región situada en el actual noroeste de Turquía.

Una de las primeras hipótesis planteadas por los expertos fue que la moneda podría ser una pérdida moderna, quizá procedente de alguna colección privada. Sin embargo, esa teoría perdió fuerza tras un análisis más detallado del lugar del hallazgo.

Las investigaciones arqueológicas revelaron que la zona había sido utilizada durante siglos como cementerio. Fragmentos de cerámica, restos incinerados y objetos como un botón doble de bronce apuntan a enterramientos que podrían remontarse a la Edad del Bronce o a la Edad del Hierro temprana.

Además, se encontraron indicios de ocupación posterior, incluyendo restos de la época romana y elementos asociados a culturas eslavas. Así, este contexto refuerza la idea de que la moneda podría haber sido depositada allí hace siglos, posiblemente como parte de un ritual funerario.

El enigma que intriga a los arqueólogos

Sin embargo, más allá de las hipótesis, la gran pregunta sigue sin respuesta todavía: ¿Cómo ha llegado una moneda de la antigua Troya a una zona rural del norte de Europa?

Aunque a primera vista pueda parecer improbable, los expertos recuerdan que ya existían rutas comerciales entre el Báltico y el Mediterráneo en la Antigüedad. Ámbar, metales y otros bienes circulaban a lo largo de vastas distancias, conectando culturas muy alejadas entre sí.

Dado el escaso valor material de la moneda, los investigadores creen que su importancia era principalmente simbólica. Podría haber sido un objeto de prestigio, un amuleto o incluso una ofrenda funeraria.

Una pieza única abierta al público

El hallazgo no solo aporta nuevas pistas sobre las conexiones culturales en la Antigüedad, sino que también representa una rareza científica en una ciudad donde los objetos griegos eran, hasta ahora, inexistentes.

Quienes quieran contemplar esta pequeña pero significativa pieza de historia podrán hacerlo a partir del 15 de abril, cuando será expuesta al público en la iglesia de San Pedro de Berlín.

Sorprendentemente, a veces basta con mirar al suelo en el lugar adecuado con la curiosidad de un niño para encontrar una historia que llevaba más de dos mil años esperando ser contada.