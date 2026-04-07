Los activistas de Mallorca, contra el turismo masivo: "Cada vez que eliges una cadena internacional sobre un negocio local, tiene consecuencias para los residentes"

Mallorca lleva años vendiéndose como un paraíso, pero cada verano esa imagen choca más con la realidad de quienes viven allí. La masificación turística ha dejado de ser solo una cuestión de cifras para convertirse en un conflicto cotidiano: alquileres imposibles, pérdida de identidad, transportes colapsados y un modelo económico que, según denuncian cada vez más residentes, prioriza al visitante sobre quien vive en la isla todo el año.

El mensaje es directo y apunta tanto a gobiernos como a visitantes: el modelo turístico tiene efectos concretos en la vida de quienes habitan los destinos. En Mallorca, los colectivos ciudadanos han intensificado sus críticas en los últimos meses, advirtiendo de la saturación insostenible que vive el archipiélago, que también afecta al modelo de consumo.

"Cada vez que eliges una cadena internacional sobre un negocio local, tiene consecuencias para los residentes", resumen desde el movimiento Menys Turisme, Més Vida (Menos turismo, más vida), uno de los grupos más activos en la isla. Su advertencia llega en vísperas de un verano que se prevé marcado por nuevas protestas masivas y un clima de creciente tensión.

Un verano con "ambiente hostil"

La movilización no es menor. Si en 2023 unas 3.000 personas salieron a la calle en Palma tras una cumbre turística, apenas un año después la cifra superó las 50.000. Un crecimiento exponencial que refleja el malestar acumulado en buena parte de la población.

Los activistas ya han lanzado un aviso a quienes planean viajar a España, especialmente a destinos como Baleares: el ambiente será más tenso que nunca. Hablan abiertamente de una ciudadanía "cada vez más combativa", cansada de lo que consideran inacción institucional ante los efectos del turismo masivo.

No se trata de un fenómeno aislado. En ciudades como Barcelona o en territorios como Canarias, las protestas también han crecido en intensidad. Desde marchas multitudinarias hasta acciones simbólicas (como lanzar agua a turistas), el rechazo a ciertos comportamientos y dinámicas del turismo se ha hecho visible.

Vivienda, precios y vida cotidiana

En el fondo del conflicto hay un problema estructural: el impacto del turismo en la vida diaria. Los colectivos denuncian que el auge de visitantes está disparando los precios de la vivienda, saturando servicios públicos y transformando barrios enteros.

"El turismo es un modelo económico que destruye todo lo que existía antes", aseguran desde Mallorca. Una afirmación contundente que resume la sensación de pérdida que muchos residentes dicen experimentar: menos comercio local, más franquicias; menos vecinos, más visitantes temporales.

La expansión de los alquileres turísticos y la presión sobre el mercado inmobiliario han contribuido, según denuncian, a expulsar a residentes de sus propios barrios. A esto se suma la precarización de ciertos empleos vinculados al sector y la creciente dependencia económica del turismo.

Más allá del turista: el modelo

A pesar del tono duro, los activistas insisten en que su crítica no va dirigida contra las personas que visitan la isla, sino contra el modelo que lo sostiene. De hecho, ponen el foco en decisiones aparentemente pequeñas, como dónde consumir durante las vacaciones.

Elegir comer en una cadena internacional o en un negocio local, dicen, no es neutro: influye en qué tipo de economía se refuerza y en quién se beneficia realmente del turismo.

Lo que ocurre en Mallorca es reflejo de un debate más amplio que atraviesa España: cómo equilibrar el peso económico del turismo con la calidad de vida de los residentes. Mientras el sector sigue siendo clave para la economía, crece la presión social para replantear sus límites. Y en ese escenario, el papel de los turistas y de sus decisiones empieza a ser parte central de la conversación.