Aunque hace ya un cuarto de siglo que se extinguió la mili obligatoria en España (que parece volver en varios países), el Estado sigue ofreciendo una alternativa a los ciudadanos que quieran enrolarse en algunas de las ramas de las Fuerzas Armadas sin necesidad de hacerlo profesionalmente. La alternativa se llama reservistas voluntarios y el Ministerio de Presidencia ya ha publicado la convocatoria de 500 plazas para este año 2026.

De este modo, los jóvenes que nacieron en 2007 y 2008 podrán postularse como reservistas voluntarios, al haber alcanzado ya la mayoría de edad. Este servicio militar, además, incorpora unos importantes emolumentos que no se suelen tener en cuenta: el Ministerio de Defensa estipula que para los reservistas que estén dispuestos a ser activados como soldados o marineros podrán llegar a cobrar una indemnización que duplica el salario mínimo diario.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba en marzo un real decreto que incorporaba la autorización de un máximo de 500 plazas para "acceder a la condición de reservista voluntario". Un reservista voluntario es el español que "en el ejercicio de su derecho constitucional de defender a España se vincula temporal y voluntariamente con las Fuerzas Armadas mediante un compromiso de disponibilidad".

En otras palabras: los ciudadanos superan una formación militar básica y pese a que mantengan una vida profesional y civil ajena a las mismas, las Fuerzas Armadas podrán "activarles" en caso de conflicto o especial necesidad. Se calcula que hay más de 3.000 reservistas voluntarios, que no deben confundirse con los 10.000 "reservistas de especial disponibilidad", aquellas personas que han cumplido más de 45 años y no pueden continuar prestando profesionalmente servicio en tropa o marinería.

Requisitos de acceso al servicio militar para los nacidos entre 2007 y 2008

Lo singular de ser reservista voluntario es que el Estado contempla una "indemnización" que duplica o incluso triplica el salario mínimo. Así, los requisitos varían en función de a qué escala opte el reservista. Un joven nacido entre 2007 y 2008 difícilmente podrá optar para ser reservista voluntario en la escala de oficiales, fundamentalmente porque para ella se exigen títulos de ingeniería o graduado universitario.

Pero para las escalas de suboficiales el requisito es tener completado los estudios de bachillerato. Para ser soldado o marinero (tropa y marinería) el requisito es tener el graduado escolar o superado mínimo el segundo curso de la ESO. Además es necesario tener la nacionalidad española, mínimo 18 años y no tener antecedentes penales.

Una vez se superen las pertinentes pruebas psicotécnicas, los candidatos aceptados para optar a una de esas 500 plazas que el Gobierno espera sumar este año deberán realizar una formación militar básica que se puede extender varias semanas e incluso un mes. Durante ese tiempo, los nuevos reservistas voluntarios tienen derechos económicos y perciben esa indemnización que duplica el SMI diario (en el caso de tropa y marinería) y lo triplica en el caso de la escala de oficiales.

Cuánto gana un reservista voluntario que accedan a este servicio militar

Además de durante la instrucción militar, los reservistas voluntarios también perciben esa cuantía en los momentos en los que son activados. El Ministerio de Defensa estipula un multiplicador de dos sobre el SMI diario para los reservistas voluntarios de tropa y marinería; mientras que suboficiales (sargentos) cobran ese SMI diario dos veces y medio. En el caso de reservistas para oficiales, el SMI diario se triplica.

Si se asume que la formación e instrucción inicial puede prorrogarse hasta un mes se tiene que los reservistas voluntarios pueden llegar a percibir hasta 2.400 euros brutos en un solo mes, ya que el SMI diario actual es de 40,7 euros la hora.

¿Te esperabas el regreso de una mili obligatoria en España? El debate existe, sobre todo en países europeos como Alemania. Sin embargo, muchos medios españoles están llevando a equívoco con estos titulares pese a que este decreto lo aprobó el Consejo de Ministros hace meses porque hay un algoritmo interviniendo en la audiencia de los medios. De hecho, los expertos coinciden: la razón por la que los titulares de los medios se parecen cada vez más la tienes en tu bolsillo.