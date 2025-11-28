La 'nueva' mili se expande por Europa en respuesta a la "amenaza" rusa: los modelos y los miedos que sí tocan a España

La mili está de vuelta a las puertas de España. Francia ha sido el último país en anunciar la instauración de un servicio militar voluntario para jóvenes y con el fin de reforzar los números del ejército en tiempos convulsos. Son los mismos tiempos que preocupan a Alemania, a Bélgica y a tantos otros países que han extendido un modelo existente años atrás

Esos tiempos pasan, inexorablemente, por Rusia y sus "amenazas" expansionistas más allá de Ucrania, argumento usado por la propia Unión Europea para rearmarse. Aunque el régimen de Putin asegura con una mano —este jueves otra vez— que no tiene interés más allá de Ucrania (y porque considera suya, dicen), con la otra no deja de 'probar' a Europa con incursiones calculadas. Los drones, cazas y otros elementos con los que Rusia ha llevado a 'pisar' territorio europeo (y por extensión OTAN) han elevado la espiral del miedo hasta el corazón mismo de la UE, que llama a una nueva estrategia de defensa verdaderamente efectiva.

Un más vale prevenir que verbalizaba Emmanuel Macron en términos más presidenciales también este mismo jueves. "El miedo no evita el peligro. La única manera de evitarlo es preparándose para ello", argüía el líder francés en pleno anuncio de una mili que supone el espaldarazo definitivo a la 'ola' que viene recorriendo Europa en los últimos tiempos y que ya toca a países clave... con España pendiente.

Francia y el modelo de mili low cost

De los Pirineos para arriba pretenden rascarse el bolsillo para blindar su seguridad... pero no en exceso, lo que suma críticas a las que ya de por sí había generado el proyecto de Macron para asegurarse más "masa" militar. Su plan se dirige a jóvenes de 18 y 19 años que recibirán una paga de 900 a 1.000 euros, una cifra inferior al salario mínimo interprofesional, durante los 10 meses del programa, que estará limitado exclusivamente a "servicio en territorio francés".

El plan nace con un carácter "voluntario" bajo el que esperan enganchar a unos 10.000 reclutas para 2030, que en los cálculos más optimistas se elevarían a 50.000 en 2035.

Alemania, el primer peso pesado en dar el paso

El movimiento de París tiene antecedentes inmediatos. Porque meses antes del plan de Macron, Alemania hacía lo propio, con un programa que se ha ido perfilando hasta su reciente presentación. La 'vía alemana' del Ejecutivo de Friedrich Merz es algo más 'rentable' para los jóvenes que quieran alistarse a la formación militar.

Un salario bruto de 2.600 euros al mes con el que se pretende atraer a unos 20.000 voluntarios a lo largo de 2026, cifra que esperan se multiplique por tres o por cuatro para 2035. También, de momento, por la vía de la voluntariedad... aunque el Gobierno ya ha dejado caer la posibilidad de convertir el llamamiento en obligatorio ante la carencia de personal en sus Fuerzas Armadas.

Bélgica se lo juega a una 'carta'

Otro factor clave en la Unión Europea ya ha hecho un primer llamamiento por carta para avisar a sus chavales de 17 años. Se trata de Bélgica, que desde hace ya tiempo viene debatiendo (y debatiéndose) en una fórmula recientemente presentada, en forma de casi 150.000 misivas a los preadultos para informarles de la posibilidad de hacer una mili de un año en 2026 con un sueldo de 2.000 euros netos al mes.

Los planes belgas pasan por iniciar la nueva formación militar en septiembre de 2026 a un grupo de hombres y mujeres de 18 a 25 años. De inicio se estima una convocatoria de 500 plazas, con intención de doblar para 2027 y llegar a 7.000 en años posteriores.

España, hoy sin mili pero con miedo (según el CIS)

No, la vuelta de la mili no está sobre la mesa del actual Gobierno. De hecho, la sola idea de ampliar la partida del PIB destinada a Defensa genera algo más que tensión en la coalición. Pedro Sánchez firmó pero aseguró que no llegaría al 5% acordado por la OTAN para fines de Defensa (motivo de la sostenida pelea de Trump con España).

La subida de la partida militar sí ha conllevado un aumento en los sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero no hay planes de volver a un servicio militar obligatorio que perdió su condición el 31 de diciembre de 2001, durante el segundo mandato de José María Aznar.

Aunque el número de efectivos del Ejército no deja de caer, no hay intención del Ministerio de Defensa de recuperar la mili. Eso sí, en un escenario hipotético, haber sí que habría sustento legal en la Constitución para ello. También en la Ley de Carrera Militar que recoge la posibilidad de movilizar a posibles reservistas obligatorios en caso de que "no quedaran satisfechas las necesidades de la defensa nacional".

Al margen de textos legales, el sentir popular es de inquietud ante las sombras de una guerra que, desde Ucrania, toca de lleno la economía europea y española. El último CIS conocido este jueves señala que dos de cada tres ciudadanos temen que España pueda verse involucrada en una guerra en los próximos años. Y, aún peor, el 76,8% de los encuestados ven eso mismo, la guerra, como su principal miedo.

De los que contemplan como posible una pronta contienda militar, el 57% tiene a Rusia como principal amenaza, seguido por el 42'2% que cree que el peligro viene de Marruecos y el 30'2% que sospecha de EEUU.

El pesismismo es latente. Sin necesidad de hablar de guerra pero sin dejar de pensar en ella son mayoría quienes creen que estaremos "peor" en el futuro (41'2%) o "mucho peor" (13'4%). Mayoría absoluta sociológica, vaya.

Los que ya tienen mili en la UE: caso por caso

En la Unión Europea el servicio militar no es solo un recuerdo de tiempos pasados que podría volver. Para diez de sus estados miembro es hoy por hoy una realidad legalmente constituida. Y obligatoria. Son los casos de Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Suecia. Si hacemos el mapa más amplio hasta alcanzar a toda Europa, la cifra llega a 16, contando con Bielorrusia, Moldavia, Noruega, Suiza, Turquía y Ucrania. 17 con el 'comodín' de Rusia.

Vamos con las diferentes situaciones en cada país de la UE:

Austria: los hombres de más de 18 años tienen un servicio militar de seis meses, o de nueve si eligen el servicio civil alternativo. Para las mujeres la mili es voluntaria.

Chipre: uno de los países más estrictos, ya que obliga a los hombres de entre 18 y 50 años a un servicio militar de 14 meses. Con 17 años la inscripción es voluntaria.

Croacia: el Año Nuevo de 2025 trajó consigo de vuelta la mili obligatoria, aunque con un carácter leve, pues apenas dura dos meses y se dirige a jóvenes de entre 18 y 27 años.

Dinamarca: el país ya tiene un modelo vigente pero trabaja en ampliarlo. A día de hoy la suerte influye, porque los hombres se enfrentan a un servicio militar cuya duración oscila entre los 4 y los 12 meses, según toque.

Grecia: El servicio militar es obligatorio para los hombres mayores de 19 años y dura 12 meses, o nueve en ciertas zonas de las fronteras orientales, en Chipre o en unidades militares específicas. También hay un servicio militar voluntario a partir de los 18 años, en el que pueden inscribirse las mujeres.

Estonia: estar a las puertas de Rusia aclara bastante su casuística. Allí la mili es obligatoria para hombres de un rango de edad idéntico al de Croacia (18-27) y por un tiempo de entre 8 y 11 meses. También aquí las mujeres pueden hacerla, de forma voluntaria.

Finlandia: uno de los casos históricos, pues la mili es obligatoria desde 1951, en gran medida por la inmensa frontera que comparte con Rusia. Para los hombres se limita al rango de edad 18-30 y por espacio de entre 6 y 12 meses. Para las mujeres, el servicio es voluntario.

Letonia: el caso más reciente de los 'bálticos', ya que es obligatoria desde 2024 para hombres de 18 a 27 años, lo mismo que la vecina Estonia, y por 12 meses, con asignación decretada por sorteo.

Lituania: reserva la mili para sus hombres de entre 19 y 26 años, por espacio de seis meses.

Suecia: volvió en 2017, con un llamamiento para hombres y mujeres de 18 a 47 años, con una extensión variable que puede llegar a un máximo de 15 meses.

