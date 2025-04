Conmoción en el Vaticano por el cardenal condenado que exige participar en la elección del nuevo papa

NurPhoto via Getty Images

El papa Francisco dio un golpe sin precedentes a la jerarquía vaticana en 2020. El pontífice obligó al cardenal Giovanni Angelo Becciu, uno de los hombres más influyentes de la Curia en aquel momento, a renunciar a los "derechos y privilegios" propios de su rango, tras verse salpicado por un escándalo financiero vinculado a la compra de un edificio londinense que consumió decenas de millones de dólares de las arcas pontificias.

Aun así, Becciu nunca dejó formalmente el Colegio Cardenalicio. Tres años después, en diciembre de 2023, el tribunal penal del Vaticano lo declaró culpable de malversación y fraude, convirtiéndolo en el primer purpurado condenado en esa instancia. La sentencia fue de cinco años y medio de prisión. Sin embargo, él mantiene su inocencia y ha apelado. Mientras el recurso se estudia, reside en un apartamento en los muros leoninos.

Escenario incómodo

La medida disciplinaria de 2020 lo apartó de cualquier cargo curial, pero no afectó a su condición de cardenal elector. El anuario oficial de la Santa Sede lo calsifica hoy entre los "no electores", aunque Becciu sostuvo el martes en declaraciones a La Nuova Sardenga que "nunca hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni se me pidió una renuncia por escrito".

Este lío deja la última palabra al decano del Colegio, Giovanni Battista Re, y al secretario de Estado, Pietro Parolin, quienes dirigen el cónclave dentro de la Capilla Sixtina.

Este caso pone a prueba la reforma financiera de Francisco, quien alteró la ley para que un cardenal pudiera ser juzgado por la misma corte que procesa a sacerdotes y laicos. Becciu, antiguo "sostituto" (reemplazo) de la Secretaría de Estado, cargo que le abría las puertas del papa a diario, y posterior prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, simboliza a la vez el éxito y los límites de esa cruzada de transparencia.

Hoy en día, existen 135 cardenales con derecho a voto, todos menores de 80 años. Becciu, con 76, cumple este requisito. Si su apelación se prolonga y la vacante de papa queda vacía, la Iglesia se enfrentaría al incómodo escenario de tener a un cardenal condenado romando parte en la elección del próximo pontífice.

