Consumo sanciona con 320.000 euros a los promotores del Reggaeton Beach Festival por prácticas abusivas

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 320.000 a la empresa promotora y organizadora del Reggaeton Beach Festival por cometer diferentes prácticas abusivas "que limitan los derechos de las personas consumidoras".

Estas infracciones, por las que deberá pagar la multa, son la prohibición expresa de acceso al recinto con comida y bebida del exterior (reservándose además el derecho de registrar a los asistentes); la limitación del reacceso de los asistentes al recinto del festival; la limitación del derecho de reembolso del dinero que los asistentes no se hayan gastado a través de medios de pago como las pulseras cashless; y la imposición de gastos de gestión en la venta de entradas, tras constatar que el incremento de su precio no se correspondía con un servicio efectivamente prestado.

Además de la multa económica, la sanción implica que esta empresa tiene la obligación de rectificar y de eliminar las cláusulas que se consideran abusivas. Igualmente, la sanción supone la conclusión de este expediente que abrió Consumo tras una denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción.

Festival cancelado

El Reggaeton Beach Festival, uno de los festivales de música urbana más grandes de Europa, anunció el pasado 18 de junio la cancelación de toda la gira prevista para el verano de 2026 y el cese de sus operaciones. El festival tenía previsto pasar este año por Tenerife, Barcelona, Alicante, Santander, Mallorca, Madrid y Nigrán.

La dirección del festival indicó que la decisión se tomó "tras analizar la situación global del proyecto y constatar que la estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con las garantías necesarias la organización y desarrollo de una gira de estas dimensiones". La ticketera del Reggaeton Beach Festival, por su parte, afirmó hace un mes que estaba “trabajando para encontrar soluciones” y facilitar los reembolsos de las entradas.

En anteriores ediciones de este festival acutaron artistas destacados del género como Bad Bunny, Kevin Roldán, Myke Towers, Ozuna, Anuel AA, Arcángel, Jhayco, Eladio Carrion, Bryant Myers, Mora, Lunay, Sech y Young Miko.