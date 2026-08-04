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Los turistas huyen de un pueblo de 2.000 vecinos por el ruido de los cencerros y el alcalde responde: "No puedo firmar una ordenanza para silenciar a la naturaleza"
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Los turistas huyen de un pueblo de 2.000 vecinos por el ruido de los cencerros y el alcalde responde: "No puedo firmar una ordenanza para silenciar a la naturaleza"

Buscan naturaleza, pero de la aesthetic.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una vaca, en el campo.
Una vaca, en el campo.Getty Images

Lo que para los vecinos es el sonido habitual del verano en su localidad, para algunos turistas se ha convertido en un motivo suficiente para hacer las maletas antes de tiempo.

Ha ocurrido en Serina, un pequeño municipio italiano de unos 2.000 habitantes situado en la provincia de Bérgamo, donde varios visitantes decidieron poner fin a sus vacaciones al considerar insoportable un curioso sonido: el de los cencerros del ganado que pasta en los alrededores del pueblo.

La reacción del alcalde, Michele Villarboito, no ha tardado en llegar y ha acabado convirtiéndose en la parte más comentada de la historia, defendiendo que esos sonidos forman parte de la esencia de la vida en la montaña.

"Los cencerros vienen incluidos"

Tras las quejas de los turistas por el constante tintineo de los cencerros que llevan las vacas durante el pastoreo, el alcalde ha respondido de forma clara. "Puedo mediar en muchas cosas, pero no puedo firmar una ordenanza para silenciar a la naturaleza ni para hacer callar a los animales de pastoreo", ha afirmado Villarboito en declaraciones recogidas por el diario italiano Corriere della Sera.

Lejos de plantearse alguna medida, el alcalde ha decidido contestar con humor y ha aprovechado para reivindicar el modo de vida de la localidad. "Quien viene a Serina tiene los cencerros y el olor de los pastos prácticamente incluidos en el precio", ha expuesto, subrayando que ese sonido metálico no es una molestia excepcional, sino una parte inseparable del paisaje sonoro de los Alpes.

Para Villarboito, resulta imposible entender la montaña sin la actividad ganadera, una tradición que continúa siendo una importante fuente de ingresos y que marca el ritmo de muchas localidades del norte de Italia.

Un conflicto cada vez más frecuente

El regidor considera que este episodio refleja un fenómeno cada vez más habitual: visitantes que buscan desconectar en plena naturaleza, pero que rechazan los sonidos, olores o actividades propios del entorno rural cuando los encuentran.

Asimismo, el alcalde ha lamentado que muchas personas conciban estos lugares "como una postal estática, un parque temático o un resort aislado", olvidando que son espacios donde viven familias y trabajan agricultores y ganaderos durante todo el año.

La polémica, además, no es exclusiva de Italia. En Suiza también se han producido debates similares. Uno de los casos más conocidos tuvo lugar hace unos años en Aarwangen, donde los vecinos rechazaron de forma casi unánime prohibir el sonido nocturno de los cencerros.

En este caso, el municipio suizo en lugar de limitar la actividad ganadera, optó por una solución diferente: informar mejor a quienes llegan de fuera sobre la realidad de la vida en el campo para que sepan con anterioridad qué es lo que se van a encontrar.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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