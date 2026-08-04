"Nada podrá distorsionar mi realidad": el potente discurso de Ariana Grande tras anunciar su retirada

Después de meses de rumores, de hilos en redes sociales en los que se especulaba sobre su físico, sobre su vínculo con su compañera en Wicked Cynthia Erivo e incluso sobre su salud mental, Ariana Grande anunció este lunes su retirada temporal de los escenarios con un comunicado.

Según aseguró su representante a medios como People, esto se debía al "constante e interminable escrutinio público". "Ariana está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y de sus apariciones públicas", añadió entonces anunciando que la artista acabaría con su gira Eternal Sunshine Tour y que a partir del 1 de septiembre se retiraría del foco.

Tras conocerse la noticia, Grande ha querido mandar ella misma un mensaje con su público durante el concierto celebrado este lunes 3 de agosto en el United Center de Chicago. "El anuncio que se hizo ayer no fue una reacción impulsiva. Es algo que decidí planear en secreto hace mucho tiempo", señaló la artista.

A diferencia de las informaciones iniciales, Grande negó que su decisión esté relacionada con los rumores, los comentarios y la presión del público que se han ido intensificando en las últimas semanas tras publicar el videoclip de Petal, single que da nombre a su último disco. "No me importa los ruidos que existan ahí fuera, nada podrá distorsionar mi realidad ni ser más real para mí, ni menos real, que este amor que compartimos", se sinceró con los asistentes.

"A veces, uno necesita reconocer sus propios límites y entender cuándo es hora de parar y respirar. Esto no borra cuánto significó esta experiencia para mí. Incluso con esta decisión, sigue siendo una de las experiencias más importantes de mi vida profesional y creativa", reivindicó.

Durante su discurso, calificó el Eternal Sunshine Tour como "una de las experiencias más sanadoras, hermosas, acertadas y especiales" de su vida. "Me he sentido bien", dijo antes de reanudar el espectáculo. "Ojalá las palabras bastaran para expresar cuánto os amo", dedicó a su público.

Adiós a uno de los proyectos más esperados

Aunque Grande pondrá punto y final a su gira en Londres antes de su retirada y, desde su equipo han destacado que la cantante "ha disfrutado cada minuto del tour", sí que ha dicho que no a uno de los proyectos para la próxima temporada, la reposición en el West End de Londres del musical Sunday in the Park with George.

En esa producción estaba previsto que compartiera escenario con Jonathan Bailey, con quien compartió reparto en Wicked, algo que había generado especial expectación entre sus fans.

Su representante también había tratado de aclarar los rumores de un deterioro físico de la cantante destacando que para llevar a cabo los directos hacía falta "una gran capacidad atlética" y aseguró que la cantante "actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto".