La monologuista Omayra Cazorla alucina con lo que le cuestan dos botellas de agua en el aeropuerto: "Entré con sed y salí con una hipoteca"

La monologuista canaria Omayra Cazorla ha tirado de ironía, como bien sabe hacer, después de comprar dos botellas de agua en el aeropuerto de Tenerife. Si de algo se han quejado siempre quienes cogen un avión para viajar, es de los altos precios que hay en los locales de los aeropuertos.

No solo ocurre con refrescos que cuestan cuatro o cinco euros y bocadillos básicos de 10 euros, sino también con las botellas de agua. En el caso de la humorista, ha pagado un total de 9,80 euros por dos botellas.

"Dos botellas de agua, para que luego no me digan, 9,80, ¡dos botellas de agua! ¿Dónde estoy sin tener que decírtelo yo? La chica me dijo, muy amable, que ahora la van a subir y que en diciembre suben más", ha expresado al principio del vídeo, siempre con el sarcasmo por delante.

"Entré con sed y salí con hipoteca"

"No sé si invertir y comprar cuatro o cinco más porque este va a ser mi plan de pensiones. Este agua no hidrata, amortiza la terminal. Compré las botellas y el banco me llamó para confirmar la operación. Las compré y tengo acceso al acceso VIP", ha añadido a modo de chiste.

Remata ironizando con que entró al aeropuerto "con sed y salí con una hipoteca". En cuanto a las reacciones, ha habido más de 500 comentarios y muchos usuarios también han respondido con sarcasmo: "Es agua el hielo de un meteorito que vino de un glaciar que había en Andrómeda, hace miles de millones de años, por eso cuesta 9,80 euros. Sube más en diciembre porque viene Papá Noel a traerla, tiene que hacer dos viajes: uno con juguetes y el otro con el hielo del meteorito".

"Si te comes un bocadillo tienes que firmar una hipoteca", ha respondido el usuario José Bargas.

Por otro lado, el usuario @eskritoker afirma: "En los aeropuertos por ley tiene que haber máquinas de vending a 1,30-1,50 euros en todos los aeropuertos. Es cuestión de preguntar en AENA dónde están o te clavan lo más grande".