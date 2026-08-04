Moncloa cesa a una funcionaria de Seguridad Nacional tras publicar la primera cifra de entradas a Ceuta

Los entre 3.500 y 5.000 migrantes, según el Gobierno de Ceuta, que aún no han retornado a Marruecos, malviviendo en las calles de la ciudad, el 3 de agosto de 2026.

El Gobierno central ha cesado de su cargo a una funcionaria del departamento de Seguridad Nacional tras publicar el pasado viernes la cifra de unas 49.000 personas que habrían entrado en Ceuta la pasada semana procedentes de Marruecos.

Una decisión que se ha adoptado, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo este lunes, por pérdida de confianza en esa persona y que supone su cese en el cargo que tenía hasta ahora, pero no implica la pérdida de su condición de funcionaria.

Tras la llegada masiva de personas desde el país vecino, esta funcionaria, encargada de comunicación en el departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, publicó en la web de este organismo un informe en el que se señalaba que la estimación existente en esos momentos sobre el número de entradas era de 49.000.

Ese informe fue retirado poco después de la web, y fuentes del Gobierno aseguraron que no se trataba de ninguna cifra oficial.

El Ministerio del Interior informó ese mismo día con posterioridad de que se calculaba que habían sido unas 50.000 personas las que habrían cruzado la frontera, cifra que se incrementó posteriormente.

Diferencias con Robles

Este caso se produce en el día en el que, públicamente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se desmarcó de la línea oficial del Gobierno, cargando con dureza contra Rabat por lo sucedido. Robles reclamó Gobierno de Marruecos que investigue "hasta el final" la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes y ha subrayado que "Ceuta y Melilla no se tocan", al tiempo que garantizó que el Ejército seguirá apoyando a la Guardia Civil en la ciudad autónoma.

Durante su visita al Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), con sede en la Base Aérea de Zaragoza, aseguró ayer que tanto España como Marruecos no pueden "mirar para otro lado" ante una tragedia en la que, según ha recordado, han fallecido cerca de un centenar de personas. La ministra exigió a las autoridades marroquíes que investiguen qué ocurrió y quién estuvo detrás de los movimientos organizados a través de las redes y ha garantizado que todas las personas que hayan entrado de forma irregular en España "van a ser devueltas siempre con arreglo a la legalidad".

"Le pido al Gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final" para esclarecer lo sucedido, ha dicho en declaraciones a los medios, al considerar que "quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades".

Robles también reprochó que se utilice a menores y a otras personas, "echándoles a la muerte" mediante engaños difundidos en las redes sociales. A su juicio, los responsables son quienes organizan estas actuaciones y hacen creer a los migrantes que pueden acceder de forma irregular a España. "Todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan", remarcó.