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España respira tras semanas de llamas, pero mantiene la guardia alta ante un nuevo incendio en Córdoba
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España respira tras semanas de llamas, pero mantiene la guardia alta ante un nuevo incendio en Córdoba

El descenso de las temperaturas da un respiro a los principales incendios del país, con una evolución favorable en Ávila, Guadalajara, Castellón, Cáceres y La Rioja. Sin embargo, se ha declarado en Cerro Muriano (Córdoba).

Israel Molina Gómez
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Columnas de humo provocadas por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora), el 29 de julio de 2029.
Columnas de humo provocadas por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora), el 29 de julio de 2029.Mariam A. Montesinos / EFE

Después de semanas marcadas por algunos de los incendios forestales más devastadores que se recuerdan en España, la situación comienza a mejorar. El descenso de las temperaturas registrado en las últimas horas ha permitido a los servicios de extinción consolidar los avances logrados durante los últimos días y contener los principales focos que mantenían en vilo al país, aunque el verano sigue dejando nuevos frentes abiertos, como el incendio declarado este lunes en Cerro Muriano, en Córdoba.

El mayor incendio de la historia de España, el de Burgohondo (Ávila), continúa activo, pero la evolución es favorable. Durante la jornada se produjeron tres reactivaciones en distintos puntos de su enorme perímetro, de unos 160 kilómetros, aunque todas pudieron ser controladas, algunas con el apoyo de medios aéreos. A pesar de ello, el fuego mantiene el Índice de Gravedad Potencial (IGR) en nivel 2, el máximo previsto, tras haber arrasado ya más de 50.000 hectáreas.

También mejora el panorama en Castilla y León, donde la Junta ha rebajado la situación operativa de emergencia del nivel 2 al nivel 0 al considerar que la amenaza para la población ha disminuido de forma significativa. El incendio de Veguellina, en León, sigue activo, aunque ya sin riesgo para los núcleos habitados.

Guadalajara y La Rioja, ya bajo control

Otro de los grandes incendios del verano, el de La Mierla (Guadalajara), ha quedado finalmente controlado después de calcinar alrededor de 32.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor registrado hasta ahora en Castilla-La Mancha. Los equipos de extinción mantienen la vigilancia sobre el amplio perímetro por si aparecen pequeños focos en los próximos días.

En La Rioja, también se ha dado por controlado el incendio declarado este domingo en el entorno de Ojacastro, que ha afectado a unas 11,5 hectáreas de rebollar, pinar y hayedo.

Castellón y Cáceres siguen estabilizados

Los incendios de La Vall d'Uixó (Castellón) y Casas de Millán (Cáceres) permanecen estabilizados.

En Castellón continúan trabajando varias brigadas forestales sobre un incendio que ha calcinado cerca de 9.600 hectáreas y cuya investigación apunta cada vez con más fuerza a un posible origen intencionado.

En Cáceres, el fuego permanece sin frentes activos tras quemar 1.352 hectáreas y obligar al desalojo de unas 800 personas. Las llamas llegaron a quedarse a poco más de once kilómetros del Parque Nacional de Monfragüe.

Las buenas noticias también llegan desde Cataluña. Los Agentes Rurales han puesto fin a 31 días consecutivos de riesgo extremo de incendios, la racha más larga registrada hasta la fecha.

La Generalitat ha reabierto los accesos a los últimos espacios naturales que permanecían cerrados, aunque mantiene el nivel máximo de alerta por riesgo muy alto en 71 municipios y continúa vigilando el incendio de Senet, en Lleida.

Un nuevo frente en Córdoba

La principal preocupación de este lunes se trasladó a Cerro Muriano (Córdoba), donde un nuevo incendio forestal obligó a la Junta de Andalucía a activar la fase de emergencia, situación operativa 1.

Hasta la zona se desplazó un amplio dispositivo del Plan Infoca, integrado por más de 70 efectivos terrestres, varias autobombas y numerosos medios aéreos, con el objetivo de evitar que las llamas se propaguen en una zona especialmente sensible y donde hace apenas diez días ya se registró otro incendio.

Aunque España comienza a dejar atrás las jornadas más críticas de este verano, las autoridades insisten en que la campaña está lejos de haber terminado y recuerdan que las altas temperaturas y el riesgo extremo de incendio seguirán obligando a mantener la máxima vigilancia durante las próximas semanas.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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