Almudena Ariza describe a Letizia con pocas palabras y echa la vista atrás para hablar de su personalidad

La periodista de TVE Almudena Ariza, una de las corresponsales más conocidas de la Corporación pública tras sus estancias en Pekín, París, Nueva York, Jerusalén, ha hablado de la reina Letizia durante una entrevista que ha dado para el programa Me meto en un jardín, que presenta Mercedes Milá en La 2.

Durante la conversación, que se ha grabado en el Jardín Histórico del Capricho en Madrid, Milá ha preguntado a Ariza por la reina Letizia, con la que coincidió en TVE durante la época como periodista de la monarca.

La entrevistada ha comenzado recordando una anécdota para a continuación explicar cómo ha influido su personalidad en la forma de actuar como reina.

"Me acuerdo cuando me mandaron a la Guerra de Irak, me la encontré por el pasillo y me preguntó que a dónde iba, le dije que a cubrir la guerra, que iba a la frontera con Turquía, y ella me comentó que la habían mandado a cubrir los carnavales de Tenerife. En ese momento no era lo prioritario para nosotros", ha afirmado la periodista a Mercedes Milá.

Entonces, Ariza ha descrito a Letizia diciendo que siempre le ha parecido "una mujer excepcional como persona" y también ha recordado que lo que de verdad le gustaba era estar en los sitios y salir a la calle. "Tuvo su etapa como presentadora, pero creo que lo que le hacía muy feliz era estar en la calle", ha asegurado.

Ahí ha sido cuando ha sentenciado que "eso también lo aplica a su forma de ser reina". "Creo que se interesa mucho por todo lo que tiene a su alrededor y eso nos pasa a los periodistas porque la curiosidad es nuestro motor principal y si tú no te haces preguntas no vas a encontrar respuestas", ha concluido Ariza sobre Letizia.