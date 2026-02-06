Leo, jubilado forzosamente a los 65: "Vivir con 1.850 euros tras cotizar 45 años en un banco es triste"

Leo es un ciudadano de Ostende (Bélgica) que se ha visto forzado a jubilarse a los 65 años tras haber desarrollado su carrera profesional en el sector bancario. En concreto, el hombre ha trabajado durante 45 años en el departamento de tecnología de BNP Paribas.

El jubilado, en declaraciones al medio de comunicación belga HLN, ha contado que "en cuanto cumplí 65 años, recibí automáticamente una carta de despido. Todos mis derechos como empleado desaparecieron".

Su intención era continuar trabajando hasta alcanzar la edad de 67 años. "Presenté mi solicitud para seguir trabajando más allá de los 65 años, tal y como exigía la ley. Pero tan pronto como cumplí los 65, recibí automáticamente una carta de despido. Todos mis derechos como empleado desaparecieron: ya no eres un empleado protegido, ya no puedes reclamar prestaciones sociales y tu contrato simplemente se rescinde", ha detallado el Leo.

"Te echan en cuanto pueden"

El hombre ha asegurado que fue despedido "no porque no hiciera bien mi trabajo, sino porque la empresa no quiere mantener a empleados mayores de 65 años". Leo ha añadido que "muchos puestos (de la empresa en la que trabajaba) se trasladaron a Francia. La ley dice que se puede trabajar más tiempo, pero en la práctica te echan en cuanto pueden".

El despido al cumplir los 65 años ha perjudicado económicamente a Leo, quien ha precisado que "si hubiera podido trabajar hasta los 67 años, habría recibido unos 50 euros más de pensión al mes. Hoy en día, mi pensión neta es de 1.850 euros al mes, tras una carrera de 45 años, siete de ellos en tres turnos. Me parece triste. Mi último salario neto era de unos 3.800 euros. Una gran diferencia".

Más allá de por el dinero, el jubilado ha subrayado que le hubiera gustado haber continuado en su puesto debido a que "mi trabajo seguía interesándome. La aparición de las criptomonedas, la robotización y la inteligencia artificial: quería seguir viviendo ese nuevo mundo. No me sentía 'acabado' en absoluto".