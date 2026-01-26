Hereda la granja familiar a los 33 años y denuncia la realidad del campo: "Vienen 6 meses para cobrar el paro y luego rechazan el contrato"

Marjorie Labiffe es una mujer de 33 años que ha heredado una granja hortícola familiar centenaria situada en la población francesa de Martot y a la que se le conoce como EARL du Chêne.

La explotación agrícola fue fundada por el bisabuelo de Marjorie Labiffe a principios del siglo XX. La mujer, apasionada de la agricultura, no se lo ha pensado dos veces tras la jubilación de su padre y ha decidido continuar con el negocio familiar convirtiéndose en la jefa de la granja hortícola.

No obstante, tal y como recoge el medio de comunicación francés Actu.fr, Marjorie ya tiene experiencia en la gestión del negocio. Fue ella misma, hace diez años, la que introdujo en la granja la venta directa de productos agrícolas en cajas.

Esa nueva salida comercial para la explotación agrícola ha sido todo un éxito. De hecho, la propia Marjorie ha destacado que las cajas se han ampliado en dos ocasiones para dar servicio a más clientes. Según la nueva dueña del negocio, ello "ha permitido mantener la granja".

"Sufrimos una gran escasez de mano de obra"

No obstante, no todo es un camino de rosas en la granja hortícola. La mujer de 33 años ha lamentado que va a ser imposible poner en marcha nuevos proyectos a corto plazo debido a que solo cuenta con una empleada y tiene grandes problemas para encontrar otros trabajadores.

"Sufrimos una gran escasez de mano de obra. Llevamos diez años buscando y no encontramos a nadie", ha afirmado Marjorie, quien ha explicado que "mucha gente viene seis meses, el tiempo necesario para tener derecho al paro, y luego rechaza el contrato",

En ese sentido, la nueva propietaria de la granja familia ha asegurado que "hemos probado todas las soluciones: la reinserción, los trabajadores temporales... pero la gente no se queda".

Marjorie ha destacado que uno de los principales problemas para cubrir las vacantes es que se trata de un trabajo que "no está valorado, es difícil y en el que se está al aire libre tanto en verano como en invierno".