Cuándo será el cambio de hora en España en 2025: este día se pasará al horario de invierno

Ya bien entrados en otoño, los días empiezan a ser más cortos, una señal que indica que el cambio de hora al horario de invierno vendrá más pronto que tarde. Esta modificación de los relojes, que ha sido objeto de actualidad después de que Pedro Sánchez anunciara el pasado lunes busca poner fin al cambio horario estacional en 2026, elevándolo a instancias de la Unión Europea, se producirá este último fin de semana de octubre.

En la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26 de octubre, a las 3:00 pasarán de nuevo a las 2:00, por lo que habrá que retrasar los relojes. Así, este cambio traerá para muchos una hora más de sueño, que siendo domingo se agradece y mucho. En el caso de Canarias, los relojes pasarán a marcar la 1:00 de nuevo a las 2:00 de la madrugada.

Si bien se dice que habrá que cambiar las manijas del reloj, solo habrá que hacerlo en los analógicos y en algunos digitales, y es que los dispositivos electrónicos e inteligentes tales como teléfonos móviles, ordenadores y objetos similares cambiar automáticamente la hora.

Dicho cambio de hora afecta notablemente a las horas de luz, dado que amanece más pronto pero también anochece antes. La medida, que siempre se ha dicho que es para reducir el consumo energético y aprovechar más las horas de luz polémico, ha sido durante bastantes años cuestionada.

Y es que, a efectos de salud, el cambio de hora, de acuerdo a la Sociedad Española del Sueño (SES), puede venir acompañado de insomnio, pérdida de concentración, irritabilidad y cansancio durante los primeros días del cambio. Estos síntomas se acrecientan en los pequeños y jóvenes, debido a sus que sus ritmos circadianos son más sensibles a estas modificaciones horarias.