Cuatro helicópteros y 14 dotaciones de bomberos intentan controlar un incendio en Torrelodones (Madrid)

El Ayuntamiento de Torrelodones ha anunciado en X que antes de las 17.00 horas ha quedado estabilizado el fuego que se había originado en el municipio madrileño. Han participado en su extinción catorce dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y cuatro helicópteros, que todavía se encuentran realizando labores debido al viento, junto a Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Según ha informado Emergencias 112 Madrid a Europa Press, el fuego se ha originado en torno a las 14.00 horas de este miércoles y afecta por el momento únicamente a la vegetación. En este sentido, la alcaldesa de la localidad, Almudena Negro, subrayaba a través de la red social 'X' que en principio había cinco parcelas afectadas.

Desde Emergencias 112 han apuntado que la rápida intervención ha impedido la afectación a viviendas cercanas de la urbanización Las Marías, desalojadas de manera preventiva a causa del humo