Cuatro militares de la UME resultan heridos en el incendio de Yeres, en León

Cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos en el incendio de Yeres, en León, tres de los cuales han sufrido quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo, mientras que el cuarto padece una luxación en el hombro.

Todos ellos, según informa este viernes el Ministerio de Defensa, han sido trasladados al hospital de Ponferrada, donde se encuentran ingresados, en observación y pendientes de la evolución del diagnóstico inicial.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 16:00 horas, cerca de Odollo, en la comarca leonesa de La Cabrera, donde los cuatro efectivos pertenecientes al Batallón de Intervención en Emergencias I se encontraban realizando las tareas asignadas para la extinción del incendio.

Tras conocer el suceso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de su cuenta en X ha trasmitido todo su "ánimo y fuerza" a los cuatro heridos y a sus familias. "Les agradezco su esfuerzo y dedicación y espero que se recuperen pronto", ha escrito el jefe del Ejecutivo.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también les ha enviado sus mejores deseos. "Deseo una pronta recuperación a los miembros de la @UMEgob heridos en el incendio forestal de Yeres. España vive una situación excepcional por las condiciones meteorológicas y los graves incendios forestales", ha escrito. Asimismo, ha dado las "gracias infinitas a la UME y a todos los que luchan contra el fuego".

Más de 1.300 militares de la UME están trabajando en una docena de fuegos de elevada peligrosidad, "donde pese a la preparación y profesionalidad de los efectivos, no están exentos del riesgo inherente a una situación tan complicada como la que vive nuestro país como consecuencia de la ola de incendios", subraya Defensa.