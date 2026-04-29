La policía británica detiene a un hombre tras el apuñalamiento de al menos dos personas en el norte de Londres

La policía británica ha detenido a un hombre después de que supuestamente apuñalara a dos personas en Golders Green, una zona situada en el norte de Londres donde hay una gran población judía, según ha comunicado este miércoles la ONG judía de respuesta ante emergencias Shomrim.

Se desconocen los motivos que han llevado al presunto autor de los hechos, que huyó en un primer momento del lugar de los hechos con el arma en mano pero que posteriormente fue retenido, a cometer tales actos. Las víctimas están siendo atendidas por el servicio de ambulancia judío Hatzola mientras que las autoridades (entre ellas la Policía Antiterrorista) continúan con las investigaciones pertinentes.

Según han confirmado las fuerzas de seguridad de Reino Unido ya son 26 las personas detenidas en el país por planear supuestamente ataques relacionados con la comunidad judía, una cifra a la que se añade el hombre detenido este miércoles.

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