Cuidado con la carne que elijas para las chuletas de cerdo: "Quedará duro como una suela de zapato"

Las habilidades culinarias son importantes, pero si la materia prima no es buena, es prácticamente imposible que el resultado del plato sea de alta calidad. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las chuletas de cerdo.

La clave reside en elegir el trozo de carne adecuado. Desde el sitio web lituano Technologijos destacan que si la carne se extrae de una parte incorrecta del cerdo, "los filetes de cerdo quedarán duros, secos y con una textura similar a la suela de un zapato".

En ese sentido, la peor elección posible es la parte trasera del animal, ya que se trata de una parte densa y dura. Tras cocinarla, el trozo no será ni tierno ni suave sino que se parecerá a goma.

La parte media de la espalda del cerdo es de mejor calidad, aunque tampoco es lo ideal, ya que cuenta con falta de grasa, que es el elemento que determina la jugosidad y la suavidad de la chuleta.

La mejor parte es el lomo de cerdo clásico, aunque no cualquiera es válido. "La pieza ideal es la del medio, pero con un poco de grasa. Si la carne es demasiado magra, considere otras opciones", aconsejan.