El curioso caso del pueblo donde sus 5.000 habitantes viven en una sola calle

Suloszowa es una localidad polaca que, con sus más de 5.000 habitantes, podría ser considerado un simple pueblo más del país europeo. Sin embargo, hay una característica que lo hace especial: todos sus vecinos (en concreto, 5.672) viven en una sola calle.

En los últimos tiempos, diversas fotografías aéreas han hecho famoso a este pueblo que se encuentra ubicado en un enclave rural del sur de Polonia, a unos 30 kilómetros al noroeste de Cracovia.

En las imágenes se puede apreciar una carretera serpenteante (con una longitud total de 9 kilómetros) en la que las casas de los habitantes de Suloszowa están construidas a ambos lados del asfalto.

En esas fotografías aéreas también destacan los campos amarillos, verdes y dorados que se extienden alrededor del pueblo. De hecho, la principal actividad en Suloszowa es la agricultura, especialmente el cultivo de trigo y avena.

En relación a esa vista aérea tan espectacular del pueblo, un agricultor local, Marian Gęgotek, ha resaltado, en declaraciones al Daily Mail, que “hasta que no vi las fotos desde arriba, no me di cuenta de lo bonito que es todo aquí”.

Respecto a servicios, esta localidad polaca de una sola calle (que es el pueblo lineal más grande de Europa) cuenta con tiendas, supermercados, una panadería, un banco y una clínica.

Los habitantes de Suloszowa están muy orgullosos de que su pueblo se haya hecho tan conocido. “Creo que la razón por la que nuestro pueblo es tan popular es porque la gente aquí cuida bien sus campos, por eso se ve tan bonito, los campos están cultivados. Es maravilloso caminar entre ellos y disfrutar del paisaje y del silencio”, ha explicado al Daily Mail una monja de la localidad.