Daniel Wilson, experto de Harvard: "Debemos repensar los deberes. Si no tenemos respuesta en la práctica, es difícil aprender"

Cuando pensamos en el sistema educativo, casi siempre nos viene a la cabeza el modelo más tradicional: clases magistrales, un componente memorístico brutal y exámenes escritos que lo deciden absolutamente todo. Sin embargo, este paradigma tiene los días contados.

Desde Project Zero, el laboratorio de innovación educativa de la Universidad de Harvard (Harvard Graduate School of Education), se está impulsando una revolución. En nuestro país, este centro de investigación colabora estrechamente con la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela para implementar y evaluar un programa pionero en su red de colegios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Esta agrupación escolar huye de la tiza y la pizarra clásicas. Su gran objetivo es despertar la curiosidad de los alumnos, fomentar su sentido de pertenencia y garantizar la diversión a través de la interacción directa con su entorno. ¿Cómo lo consiguen? Llevando a los estudiantes a un centro de día, a un taller mecánico o a un invernadero, e integrando estas experiencias reales y palpables directamente en el currículo académico.

Aprender haciendo: el fin de los deberes tradicionales

En una entrevista con el diario El País, el director de Proyecto Cero, Daniel Wilson, hace hincapié en la trascendencia que tiene la educación práctica para lograr que los conceptos calen de verdad en los más jóvenes.

“Debemos repensar los deberes para que tengan un propósito práctico. Si no tenemos respuesta en la práctica, es difícil aprender. Ya sea a deletrear o a la teoría de la relatividad, sostiene..

Para lograr este cambio estructural, Wilson es plenamente consciente de que es fundamental la cooperación y el compromiso de todo el entorno social. “Si seguimos aislando el aprendizaje de lo que es la vida, va a resultar desastroso. Necesitamos reintegrar el aprendizaje en la vida”, complementa.

Recursos gratuitos y el verdadero valor de las relaciones

Para extender esta iniciativa, el director apuesta por la difusión totalmente gratuita de material educativo de primer nivel. Pero, más allá de la teoría, Wilson destaca el valor incalculable de las interrelaciones presenciales para crear red.

“La idea es lanzar recursos gratuitos con casos, ejemplos. Queremos que se pueda visitar colegios en los que se pone en práctica el proyecto o que se organicen talleres. Lo que tenemos que hacer es poner en contacto a las escuelas, que se conozcan. Los cambios no tienen lugar sin relaciones humanas", señala.

Por último, el experto de Harvard ha reflexionado sobre el papel de las pantallas en las aulas. Wilson considera que la tecnología es una herramienta tremendamente útil, pero advierte del peligro de llevarla al extremo y generar una dependencia absoluta que nos aísle. “No hay una solución estándar, somos un mundo diverso", concluye.