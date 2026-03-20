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Steve Jobs, sobre las presentaciones de PowerPoint: "Odio cómo la gente las usa en lugar de pensar; los que saben de lo que hablan no las necesitan"
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Steve Jobs, sobre las presentaciones de PowerPoint: "Odio cómo la gente las usa en lugar de pensar; los que saben de lo que hablan no las necesitan"

Para él, quien realmente domina un tema no necesita mostrarlo en pantalla.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de Steve Jobs y otra de PowerPoint
Lo que pensaba Steve Jobs acerca de las presentaciones en PowerPoint.Getty Images

Seguramente, en algún momento de nuestra vida profesional o académica, todos hemos preparado una presentación de PowerPoint: esas diapositivas cuidadosamente alineadas, con viñetas, gráficos y efectos que creemos que harán brillar nuestras ideas. Es casi un rito moderno, aunque no todos están contentos con ello, ya que hay quienes opinan que a veces estas presentaciones reemplazan el pensamiento real en lugar de potenciarlo.

Una de esas personas críticas con el uso de PowerPoint fue nada menos que Steve Jobs. Mientras muchos recurren a diapositivas para organizar y vender sus ideas, Jobs veía en ellas un riesgo: que se convirtieran en un sustituto del pensamiento y del debate real. Así lo recoge David Pogue en su libro ‘Apple: Los primeros 50 años’, donde narra cómo el cofundador de la compañía prefería el diálogo directo y el choque de ideas frente a cualquier presentación en pantalla.

Pogue reconstruye la rutina de reuniones que Jobs instauró al regresar a la compañía en 1997: un ritmo semanal en el que el debate abierto era la norma. El método se relaciona con una metáfora que Jobs usaba para describir una pulidora de rocas que transforma piedras feas en algo bello. Pogue escribió que Jobs solía decir que las personas, al chocar entre sí, discutir, a veces pelear, hacer ruido y trabajar juntas, se pulen mutuamente y crean buenas ideas.

Reunión de trabajo.
  Reunión de trabajo.Getty Images

Diapositivas: ¿útiles o perjudiciales?

En ese contexto se entiende la aversión de Jobs a las presentaciones como sustituto del pensamiento crítico. “Odio la forma en que la gente usa presentaciones de diapositivas en lugar de pensar”, dijo en una ocasión, según relata Pogue en su libro, que ha sido recogido por Business Insider. “Quien sabe de lo que habla no necesita PowerPoint”, aseguraba con firmeza defendiendo su postura. 

Para él, quien realmente domina un tema no necesita mostrarlo en pantalla; prefiere discutirlo, cuestionarlo y pulirlo con su equipo cara a cara. Su postura choca con la práctica común, pero refleja la forma en que él entendía la comunicación y la toma de decisiones en Apple. De esta forma, Steve Jobs defendía que la mesa de reuniones debía ser un espacio para discutir y repensar, no para leer diapositivas alineadas.

Mientras algunos gestores y consultores siguen defendiendo la utilidad de las diapositivas para ordenar información y alinear equipos, la anécdota de Jobs se utiliza ahora como recordatorio de que preparar ideas sólidas y discutirlas cara a cara sigue siendo, para muchos, la vía más eficaz para resolver problemas complejos. Al final, quizás lo que realmente importa no es cuán perfecta sea la diapositiva, sino la conversación que logramos tener y las ideas que logramos compartir.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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