Piden casi 200.000 euros por un piso de 28 metros cuadrados en Madrid que tiene una particularidad muy llamativa: "Corred que vuela"

El mercado de la vivienda está disparado y, lejos de solucionarse, el problema parece agravarse día tras día. Los precios totalmente desbocados impiden el acceso a miles de personas en nuestro país. Y así lo están denunciando muchas personas en redes sociales como TikTok.

La cuenta @el_petit_patito ha publicado un video donde muestra un video que titula "La casa de los espejos". En las imágenes, recogidas de un portal inmobiliario, se pueden ver los detalles del piso en cuestión, ubicado en la calle de San Hermenegildo, en Madrid.

Por la vivienda, de apenas 28 metros cuadrados, piden la friolera de 198.000 euros. Una cantidad totalmente desproporcionada cuando se atiende al estado del piso y, sobre todo, a su composición.

Se trata de un cuarto piso, pero sin ascensor y abuhardillado. "Como veis, a pesar de tratarse de un piso interior, es muy luminoso gracias a el techo con espejos", cuenta @el_petit_patito.

Trucos para ampliar lo que no se puede ampliar

Y es que la mayor particularidad de esta vivienda es que en todos los techos hay espejos. Un pequeño truco óptico del propietario para potenciar la sensación de profundidad. "Fijaos qué bien funciona la estrategia de duplicar los puntos de luz", expone la cuenta de TikTok.

"El anterior propietario ha sido muy inteligente al colocar el sofá en esta dirección, ya de que esta manera, vemos que esto no es exactamente un piso cuña", cuenta en el vídeo de forma irónica.

Más adelante, @el_petit_patito muestra imágenes de la cocina, que es "tipo pasillo", porque "no tenemos extracción, pero sí tenemos el techo espejado para ver el sofrito duplicado".

Sobre la habitación principal expone que es "una alcoba tipo Escuela Santo Amor", pues la cama está tirada en el suelo al estar ubicada justo debajo de unas vigas de madera".

Y por último, llegamos al baño, "como veis, muy colorido", al que le falta "una bañera con espejos en el techo para que fuese un piso absolutamente perfecto". "Corred que vuela", ha recomendado de forma sarcástica la cuenta de TikTok que se ha hecho eco de esta "oferta".