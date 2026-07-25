De las joyas de Zapatero a la Velada de Ibai: ¿apruebas el test de actualidad de la semana?

Seamos sinceros: en verano todos leemos las noticias de una manera distinta. Muchas veces en diagonal, desde la toalla, con el sol tapando media pantalla, con la vista puesta en la piscina o en el aperitivo. Claro, te suenan cosas. Te suena que se ha aprobado un decreto, que ha habido alguien que la ha liado en redes, que se ha anunciado un fichaje bomba para la próxima temporada televisiva. Pero si alguien te pregunta por los detalles... ahí ya puede que empieces a sudar, y no precisamente por el calor.

Pues justo eso vamos a hacer: preguntarte.

Estrenamos el test semanal de actualidad de El HuffPost, el examen más divertido (y el único voluntario, todo hay que decirlo) al que te vas a presentar este verano. Cada semana, una tanda de preguntas sobre lo que ha pasado en los últimos días: lo que ha pasado en la política de aquí y de fuera, acontecimientos deportivos, fenómenos virales, lo último en cultura y esas historias tan nuestras que no podrías leer en otro sitio. Puro Huff.

Para que veas que no vamos a pillar te damos varias opciones en cada pregunta, con solo una respuesta correcta y tendrás el veredicto al instante. Sin trampa y, si quieres, sin que nadie te vea fallar. Bueno, salvo que luego presumas de que lo has acertado todo y quieras poner a prueba a alguien (sí, como por ejemplo tu cuñado).

¿Y si suspendes? Tampoco es ningún drama claro. Piénsalo de otra manera: cada fallo es una noticia que recuperas, así que saldrás de este test sabiendo más que cuando entraste. Debe ser el único examen del mundo en el que se aprende más suspendiendo.

De nada.

Encontrarás este test de actualidad cada semana en El HuffPost. Se hace en dos minutos, más o menos lo que tardas en decidir si te bañas ya o esperas a hacer la digestión. Y no hace falta ser politólogo ni vivir pegado al móvil: basta con haber prestado atención a medias, que es exactamente como prestamos atención todos en verano.

Así que ya sabes. Ponte a la sombra, pide algo frío y demuestra lo que vales. Mirar Google es de cobardes y fallar la pregunta número trece te dejará claro a qué generación perteneces (no es ninguna broma). Todo tuyo.

Si no ves correctamente el cuestionario puedes pinchar aquí.

¿Tienes una idea 'Huff' para el próximo test? Puedes sugerirnos cualquier pregunta y sus respuestas (no lo vamos a adivinar todo) enviando un email a redaccion@huffpost.es. Y si no te quieres perder nada de lo que hacemos anímate a suscribirte a nuestra newsletter.

¡Que aproveche el chapuzón!