Casi 88.000 personas evacuadas o confinadas por los incendios entre Madrid y Ávila mientras el fuego ya arrasa 45.000 hectáreas

Un dato revelador: hubo 7 grandes incendios en 2025, mientras que en 2026 vamos por 32.

Toca hacer balance de última hora de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila sobre todo, que mantienen en máxima alerta a los servicios de emergencia. Según los últimos datos facilitados este sábado por las autoridades, casi 88.000 personas han tenido que ser evacuadas o confinadas y el fuego ha arrasado ya cerca de 45.000 hectáreas, convirtiéndose en una de las mayores emergencias por incendios registradas en los últimos años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado el Puesto de Mando Avanzado y las zonas afectadas, donde ha advertido de que la evolución del incendio sigue siendo incierta. "La situación sigue siendo compleja. No sabemos cuál va a ser la evolución del viento, pese a que las temperaturas hayan bajado", ha señalado.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también ha alertado de que el cambio previsto en las condiciones meteorológicas podría empeorar el comportamiento del fuego durante las próximas horas.

Casi 50.000 personas evacuadas o confinadas solo en la Comunidad de Madrid

Según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, la región suma 29.488 personas evacuadas y 20.262 confinadas.

En Ávila, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha cifrado en alrededor de 38.000 las personas afectadas entre evacuaciones y confinamientos, después de incorporarse nuevos municipios del sur de la provincia al dispositivo de emergencia.

Además, el Ministerio del Interior ha enviado nuevas alertas a los vecinos de Valdemaqueda y San Martín de Valdeiglesias, que se han incorporado a la lista de localidades confinadas.

Más de 1.300 mayores, personas con discapacidad y menores trasladados

La magnitud de la emergencia ha obligado a poner en marcha un amplio operativo social. La Comunidad de Madrid ha coordinado ya el traslado de más de 1.300 personas, entre ellas 982 personas mayores, 129 personas con discapacidad, 84 menores evacuados de 19 residencias y decenas de vecinos afectados por los desalojos.

La Consejería de Familia ha habilitado un centro de coordinación con la colaboración del Colegio de Trabajo Social y Cruz Roja para organizar los realojos. Además, varios hoteles de Móstoles, Parla y Madrid capital han ofrecido unas 500 plazas para acoger temporalmente a las personas evacuadas.

Cerca de 8.000 personas trasladadas en autobús

El dispositivo especial de transporte también continúa ampliándose. Los autobuses del Consorcio Regional de Transportes han participado ya en el traslado de cerca de 8.000 personas desde el inicio de la emergencia.

Durante este sábado se han organizado convoyes desde municipios como Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios, Urbanización Entrepinos y Cenicientos. Los desplazamientos han permitido trasladar a cientos de vecinos hacia municipios como Sevilla la Nueva, Móstoles, Coslada, Vicálvaro, Alcorcón, Madrid, Majadahonda o Humanes.

El Summa atiende a 80 personas y refuerza la atención psicológica

Desde el inicio del incendio, el Summa 112 ha atendido a 80 personas. De ellas, 65 recibieron el alta en el lugar y 15 fueron trasladadas a hospitales, todas con pronóstico leve. Entre los atendidos figuran varios bomberos, un bebé y otros vecinos afectados por la emergencia.

El dispositivo sanitario mantiene desplegados recursos de soporte vital avanzado y básico, unidades logísticas y de coordinación, además de un refuerzo específico de psicólogos gracias a la colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La estación espacial de Cebreros no presenta daños aparentes

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha informado de que, según las primeras evaluaciones, su estación de espacio profundo de Cebreros (Ávila) no presenta daños aparentes, pese a que las llamas llegaron a aproximarse mucho a las instalaciones.

La agencia ha explicado que todo su personal se encuentra a salvo, aunque algunos trabajadores siguen afectados por las dificultades para acceder a sus viviendas o porque familiares participan en las labores de extinción.

La ESA también ha expresado su apoyo a la NASA, después de que el incendio afectara al entorno del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid, situado en Robledo de Chavela.

Turquía envía dos aviones y la lluvia podría ayudar

En el plano internacional, Turquía ha anunciado el envío de dos aviones especializados en la lucha contra incendios, en respuesta a la petición realizada por España a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Mientras tanto, la entrada de una masa de aire más húmedo aumenta la probabilidad de lluvias en la Sierra Norte de Madrid. Aunque las precipitaciones no se esperan sobre la zona más afectada por las llamas, los meteorólogos consideran que podrían contribuir a mejorar la calidad del aire y reducir la concentración de humo y partículas en suspensión.

A la emergencia de Madrid y Ávila se suma además un nuevo incendio declarado en Pinos del Valle (Granada), donde un centenar de personas, entre ellas 73 menores que se encontraban en un campamento, han sido evacuadas de forma preventiva.