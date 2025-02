Decide vivir 5 años en plena naturaleza y cuando le preguntan si encontró la felicidad no se corta ni un pelo al responder

Su nueva vivienda, compacta pero eficiente, ha sido diseñada con un enfoque meticuloso en la funcionalidad. Cada rincón del hogar tiene un propósito: muebles multifuncionales, soluciones de almacenamiento ocultas y un diseño abierto que maximiza la sensación de amplitud. Además, la casa está construida con materiales sostenibles y cuenta con un sistema de bajo consumo energético. “Quería demostrarme a mí mismo que se puede vivir bien con menos. No necesito 100 metros cuadrados para sentirme cómodo”, añade.

Más allá del ahorro económico y el impacto ambiental reducido, la decisión de Boisen ha transformado su estilo de vida. “Antes, mi vida giraba en torno al trabajo y las facturas. Ahora, tengo tiempo para lo que realmente me importa”, comenta. Con menos compromisos financieros, ha podido reducir su jornada laboral y dedicar más horas a sus pasiones: la naturaleza, la carpintería y la fotografía. “Me despierto por la mañana y sé que mi día no estará dictado por el estrés o la obligación de pagar una hipoteca gigante. Eso no tiene precio”.

El cambio también ha fortalecido su conexión con la comunidad. Al mudarse a un espacio más reducido, Boisen ha aprendido a valorar más las interacciones humanas. “Cuando vives en un tiny house, pasas más tiempo fuera. Hablo más con mis vecinos, participo en actividades locales, y en general, me siento más presente en mi entorno”. Para él, este estilo de vida no es una moda pasajera, sino una filosofía de vida que lo ha llevado a redescubrir la felicidad en la simplicidad.

Su historia se suma a un creciente movimiento en Dinamarca y en el mundo, donde cada vez más personas están reconsiderando la necesidad de los grandes espacios y las posesiones materiales en favor de una vida más libre y consciente. “No se trata de renunciar a todo, sino de preguntarte qué es lo que realmente necesitas para ser feliz”, concluye Boisen, convencido de que su tiny house es la mejor decisión que ha tomado en su vida.