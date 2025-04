Denuncian el gran problema que deja en la calle a los militares en Madrid: "Prácticamente en la indigencia"

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado en la red social TikTok problemas de alojamiento para el personal que está destinado en defensa en la Base de Retamares, situada en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.

"Una vez más nuestra asociación va a sacar a la luz un problema que se está produciendo en Madrid y que es muy grave. Ya lo avisamos hace mucho tiempo: hay un grave problema de alojamiento, sobre todo en Madrid", ha afirmado en el vídeo. Así, ha agregado que los militares destinados en la vacantes que salen para defensa, sobre todo en la unidad de Retamares, "están teniendo auténticos problemas para poder alojarse porque no tienen sitio".

Así, ha asegurado que "no hay capacidad logística para albergar al personal que va destinado ahí". "¿Qué ocurre con esto?", ha preguntado, y se ha contestado: "Que le piden ayuda al Ejército de Tierra para que puedan alojar a su personal que está allí destinado y el Ejército de Tierra dice que no, que no los aloja".

El motivo es, según ha dicho, "porque ellos tienen que alojar también a su personal". En el vídeo han insistido en que "hay un grave problema de alojamiento en Madrid". "Los militares están siendo desahuciados de muchas de las unidades con la normativa del ejército, que a los seis años los soldados van fuera y a los tres años van los cuadros de mando"

"Esto es una auténtica aberración", ha sentenciado. "Ya no podemos ni siquiera dormir en los acuartelamientos, nos echan a la a la calle, prácticamente a la indigencia, porque un soldado con 1.100 euros, ¿dónde va a dormir? ¿Dónde va a alquilar una casa? ¿Dónde va a alquilar una habitación con los precios que tiene Madrid? Esta es la realidad", ha concluido.

