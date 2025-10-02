Defensa investiga la intoxicación de "un número significativo" de militares en la base El Goloso (Madrid)

El Ministerio de Defensa investiga las causas de una intoxicación de varios militares durante un ejercicio en el campo de maniobras de El Goloso (Madrid), han indicado a EFE fuentes del Ejército de Tierra. Las fuentes han precisado que varios militares tuvieron que ser trasladados al hospital con síntomas estomacales y recibieron el alta poco tiempo después.

Por su parte, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha remitido un escrito al Ministerio de Defensa en el que manifiesta su preocupación por lo que considera una "masiva" intoxicación durante unas maniobras del Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsada XII.

Según asegura ATME en un comunicado, esa intoxicación afecta a un "número considerable" de los efectivos de esa brigada, que se va a desplegar próximamente en Letonia, algunos de los cuales han tenido que ser evacuados del campo de maniobras.

ATME solicita formalmente información detallada sobre el número exacto de militares afectados y evacuados, el medio de evacuación utilizado, cuántos de ellos requirieron ser ingresados en un centro hospitalario y la confirmación de si todos han sido ya dados de alta.