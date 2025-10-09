Despliegan a veinte rescatadores para buscar a un corredor perdido en las montañas y lo encuentran en su casa

St Jean d'Arvey (Saboya, sureste de Francia): paraje natural del Fin del Mundo y sus cascadas a lo largo del río Leysse.

El pasado 5 de octubre tuvo que desplegarse una intensa operación de búsqueda y rescate en las montañas de Bauges, en Saboya, tras la misteriosa desaparición de un corredor de trail. El hombre, que había salido a hacer deporte por la mañana, no regresó a casa al mediodía como había anunciado, lo que preocupó a su entorno.

Fue su pareja quien, alarmada por la falta de noticias, alertó a los servicios de emergencia a última hora de la tarde, informó La Dauphiné Libéré. Inmediatamente, se movilizaron 20 bomberos, patrullas terrestres, drones e incluso un helicóptero para rastrear la zona montañosa, que se extiende entre los departamentos de Saboya y Alta Saboya.

La operación mantuvo en vilo a las autoridades durante varias horas. Sin embargo, alrededor de las 20:00 horas, el Codis (Centro de Operaciones de Bomberos y Rescate) recibió una comunicación de la gendarmería diciendo que el corredor había regresado sano y salvo a su domicilio, afirma Centre Presse.

¿Cuánto cuestan en España estos rescates?

El dispositivo de búsqueda fue desactivado de inmediato. Aunque el final fue feliz, el incidente recuerda la importancia de informar adecuadamente lo planes de salida en zonas naturales, especialmente en terrenos montañosos. Sin embargo, muchos tienen miedo de avisar por miedo a los costes que puede suponer la operación.

La plataforma Run Bike Protect estima que un rescate por tierra puede costar entre 200 y 300 euros. Sin embargo, si se requiere la intervención de un helicóptero, el coste puede subir hasta los 8.000 euros, dependiendo del lugar y la complejidad de la operación.

En España, la mayoría de los rescates son gratuitos, ya que los servicios como la Guardia Civil no cobran por estas intervenciones. Aun así, algunas comunidades autónomas aplican tasas en ciertos casos. Galicia, Asturias, Canarias y el País Vasco pueden reclamar el coste del rescate, incluso sin negligencia. Cataluña lo hace si hay imprudencia o falta de equipamiento adecuado.

Ante una emergencia, se debe llamar al 112, número válido en todo el territorio nacional, incluso si no hay cobertura de tu operadora habitual. También se puede contactar con la Guardia Civil al 062.

En cualquier caso, los expertos recomiendan no salir solos a la montaña. "En caso de accidente, al menos uno puede buscar ayuda mientras otro acompaña a la víctima", señalan los servicios de emergencia.