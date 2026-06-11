"Espectacular y majestuoso": la prensa internacional elogia el show de drones por la visita del papa León XIV a la Sagrada Familia

El mundo todavía sigue reaccionando al espectáculo de luces y drones que acompañó la visita del papa León XIV, Robert Prevost, a la Sagrada Familia de Barcelona. En el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, Prevost vio cómo el cielo de la Ciudad Condal se iluminaba. Y no solo se destacan los fuegos artificiales que siluetearon la iglesia más alta del planeta (172 metros) en el skyline barcelonés.

No son solo las imágenes que deja el espectáculo, que algunas son auténticos fondos de pantalla. Tampoco las comparaciones (odiosas, algunas) que están surgiendo en torno a la recepción que León XIV tuvo en Madrid frente a la que tuvo en Barcelona. La prensa internacional está resaltando la "majestuosidad" que tuvo la efeméride.

La Sagrada Familia continúa en construcción (no sin polémica, por ejemplo, en torno a su futura escalinata y el posible desalojo de cientos de viviendas cercanas), pero la jornada de este 10 de junio pasará a la historia de la ciudad, y de ello dieron cuenta sobre todo los rotativos internacionales. Medios estadounidenses como The New York Times y The Wall Street Journal han llegado a llevar la noticia a la portada de sus ediciones impresas.

Británicos como The Guardian también resaltaron el espectáculo, que comenzó justo después de que el papa bendijera la Torre de Jesucristo. El diario italiano La Repubblica habla por ejemplo de un "espectáculo majestuoso para la torre de Jesús". La bendición se produjo "durante una hermosa ceremonia que culminó con un espectacular espectáculo de luz y sonido en la plaza".

El argentino Clarín plantea también cómo el espectáculo de drones contó con música de una orquesta desde el interior de la catedral, mientras la iluminación de la iglesia iba encendiéndose con la participación además de las lámparas que portaban las 4.000 personas que consiguieron estar dentro. "La cara de Gaudí", formada por decenas de drones, "se giró mirando a la cruz que corona el pináculo" para dar paso a la célebre frase del genio catalán: "Primero el amor, después la técnica".

En España también ha destacado la producción y realización de la televisión pública catalana, en la que participó Igor Cortadellas, que fue el responsable de dirección creativa de buena parte del espectáculo. Por momentos, el incesante sonido de decenas de drones en vuelo competía con el estruendoso aplauso de todo el público que se había congregado en este punto de la Ciudad Condal.

En las redes sociales el entusiasmo ha sido generalizado, habiendo quien ha comparado el espectáculo de este miércoles incluso con la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1992. "Barcelona lo ha vuelto a hacer". Algunos usuarios también han destacado en redes como X que hace semanas vieron los ensayos de un espectáculo que entonces no podían ni imaginarse.